Dreamland Gran Canaria: 66 - Bahçeşehir Koleji: 63 | MAÇ SONUCU
Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nın A Grubu 3. hafta karşılaşmasında İspanya'nın Dreamland Gran Canaria ekibine deplasmanda 66-63 mağlup oldu.
BKT Avrupa Kupası'nın A Grubu 3. hafta karşılaşmasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda İspanya'nın Dreamland Gran Canaria ekibine 66-63 mağlup oldu.
Salon: Gran Canaria
Hakemler: Carmelo Paternico (İtalya), Marcin Kowalski (Polonya), Dragan Porobic (Bosna Hersek)
Dreamland Gran Canaria: Homesley 13, Albicy 8, Brussino 17, Shurna 7, Tobey 6, Kljajic, Conditt, Salvo, Alocen, Pelos 11, Thomasson 4
Bahçeşehir Koleji: Smith 13, Massinburg 2, Simonovic 14, Odiase 7, Bouteille 9, Şehmus Hazer 9, Furkan Haltalı 2, Ponitka 5, Cavanaugh 2
1. Periyot: 16-10
Devre: 32-27
3. Periyot: 48-49
4. Periyot: 66-63