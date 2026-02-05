Dresdner: 0 - Zeren Spor: 3 | MAÇ SONUCU
Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. haftasında, deplasmanda Almanya'nın Dresdner ekibini 3-0 yenerek play-off'a kaldı.
Giriş: 05.02.2026 - 01:30 Güncelleme: 05.02.2026 - 01:30
CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. haftasında Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı, konuk olduğu Alman ekibi Dresdner'i 3-0 yenerek play-off'a kaldı.
Dresden şehrindeki Margon Arena'da oynanan mücadelede Zeren Spor, 25-17, 25-22 ve 25-16'lık setlerle galip geldi.
Bu sonuçla, Zeren Spor 4. galibiyetini alarak play-off oynamaya hak kazanırken Alman ekibi ise 4. mağlubiyetini aldı.
