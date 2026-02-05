Dresdner: 0 - Zeren Spor: 3 | MAÇ SONUCU

Bolu'da akran zorbalığı kamerada: Ortaokul öğrencilerinin önünü kestiler, darp ettiler

Bolu'da okul çıkışı evlerine gitmek isteyen ortaokul öğrencisi kız çocukları, kendilerinden yaşça büyük bir grup tarafından parkta sıkıştırılarak darp edildi. Dehşet anlarının cep telefonu kamerasına yansıdığı olayda, 1 öğrenci darp raporu aldı. Polis ekipleri olaya karışan çocuklar hakkında işlem başlattı. (İHA)