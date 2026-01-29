Habertürk
        Drone teknolojisiyle 3 milyon ağaç tohumu daha doğayla buluşuyor

        Drone teknolojisiyle 3 milyon ağaç tohumu daha doğayla buluşuyor

        BİM, Ecording iş birliğiyle geçtiğimiz yıl başlattığı ağaç tohumu projesinde 2,5 milyon ağaç tohumunu doğayla buluşturdu. Projenin ikinci fazında ise bu yıl 3 milyon ağaç tohumu, drone teknolojisi kullanılarak Türkiye'nin ormanlarına kazandırılacak

        Giriş: 29.01.2026 - 17:53 Güncelleme: 29.01.2026 - 17:53
        Geçtiğimiz yıl BİM tarafından Ecording iş birliğinde hayata geçirilen projenin ilk fazında 2,5 milyon ağaç tohumu ekimiyle önemli bir etki sağlandı. Proje kapsamında, ikinci fazda MUĞLA ilinde, 52,5 futbol sahası büyüklüğünde, 37,5 hektarlık alanda 3 milyon ağaç tohumu daha doğayla buluşacak.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre proje için özel olarak tasarlanan ve üzerinde “Dost’tan Doğaya” mottosu yer alan Dost Süt ürünlerini tercih eden BİM müşterileri de bu sürecin aktif bir parçası olabiliyor. Müşteriler, ürün ambalajında yer alan QR kod aracılığıyla eriştikleri tohum takip sistemi üzerinden, tohumların büyüme yolculuğunu adım adım izleyebiliyor.

        BİM Ticaret Başkanı Umut Baba, projeye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

        “BİM olarak sürdürülebilirliği tüm iş yapış biçimimizin merkezine koyuyor; doğaya, topluma ve geleceğe karşı sorumluluğumuzla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Çevre dostu yaklaşımımızı yalnızca operasyonel faaliyetlerimizde değil, ürünlerimiz aracılığıyla da hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıl Ecording ile başlattığımız ağaç tohumu projesi, doğa ve toplum için somut bir değer sağladı. Bu güçlü etkiyi bu yıl daha da büyüterek ülkemizdeki ekosistemlerin onarılmasına katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu anlamlı projeye katkı sunan tüm paydaşlarımıza ve projeyi sahiplenerek destek olan BİM müşterilerimize gönülden teşekkür ederiz.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Diyarbakır ve Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 445 gözaltı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır ve Manisa'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 445 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

