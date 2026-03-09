Canlı
        DSİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: DSİ 1389 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, asil ve yedek isim listesi nasıl ve nereden görüntülenir?

        DSİ işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı: DSİ 1389 işçi alımı kura sonuçları asil/yedek isim listesi nasıl öğrenilir?

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü bünyesine 1389 sürekli işçi alımı için süreç tamamlandı. Doğrudan noter kurasıyla 1305, sınav yöntemiyle 84 sürekli işçi alımı için kura çekilişi 2 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan kura sonucunda belirlenen asil ve yedek aday listeleri 9 Mart 2026 Pazartesi bugün erişime açılacak. Bu sebeple DSİ kura sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Peki, DSİ 1389 işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2026 DSİ işçi alımı kura sonuçları asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 15:03
        1

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’ne yapılacak 1389 sürekli işçi alımı için kura çekilişi 2 Mart’ta gerçekleştirildi. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından gözler DSİ kura sonuçları isim listesine çevrildi. Asil ve yedek aday listeleri, ilgili Bölge Müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Doğrudan noter kurasıyla belirlenen 1305 işçi sınava tabi tutulmayacak. Operatör kadrosuna yapılacak 84 işçi ise sınav yöntemiyle belirlenecek. Peki, DSİ 1389 işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı, asil ve yedek isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2026 DSİ işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı…

        2

        DSİ 1389 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1389 sürekli işçi alımı kura çekimi, 2 Mart 2026 Pazartesi günü yapıldı.

        Noter huzurunda yapılan kura çekilişi, ilgili Bölge Müdürlüklerinin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.

        Adaylar başvuru yaptıkları ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğünün sosyal medya hesapları üzerinden kura çekimini canlı olarak takip edebildi.

        3

        DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        DSİ işçi alımı kura çekimi sonucunda belirlenen asil ve yedek aday listeleri, 9 Mart 2026 Pazartesi günü ilan edilecek.

        4

        DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, başvuru yaptıkları illerin bağlı oldukları bölge müdürlüklerinin internet sitesinde yer alan duyurular adresinden sonuçlarını kontrol edebilecek.

        Toplam 26 bölge müdürlüğü bulunuyor. Aşağıda yer alan linkte bölge müdürlüklerinin listesi yer alıyor. Bu linke tıklayarak bölge müdürlüklerinin duyurular sayfasına ulaşabilir ve kura sonucu belirlenen asil/yedek aday listelerini sorgulayabilirsiniz.

        DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        DSİ 1389 İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

        Noter kurası ile alınacak 1305 işçinin kadro dağılımı:

        210 usta yardımcısı

        154 aşçı yardımcısı

        154 şoför

        140 düz işçi

        116 bakımcı-yağcı

        105 sürveyan

        69 sondaj işçisi

        66 treyler operatör yardımcısı

        64 laborant yardımcısı

        59 teknisyen

        58 topoğraf

        44 bekçi,

        19 su dağıtım teknisyeni

        15 akaryakıtçı

        13 hidrolog yardımcısı

        7 jeofizik teknisyeni

        5 alet operatörü

        2 teknik ressam

        2 pompaj istasyonu operatörü

        1 döşemeci yardımcısı

        1 fotoğrafçı

        1 kompresör operatörü

        Yazılı, sözlü ve uygulama sınavı ile alınacaklar:

        84 Ekskavatör, Dozer, Beko Loder, Yükleyici, Vinç, Greyder ve Forklift Operatörü

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
