Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’ne yapılacak 1389 sürekli işçi alımı için kura çekilişi 2 Mart’ta gerçekleştirildi. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından gözler DSİ kura sonuçları isim listesine çevrildi. Asil ve yedek aday listeleri, ilgili Bölge Müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Doğrudan noter kurasıyla belirlenen 1305 işçi sınava tabi tutulmayacak. Operatör kadrosuna yapılacak 84 işçi ise sınav yöntemiyle belirlenecek. Peki, DSİ 1389 işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı, asil ve yedek isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2026 DSİ işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı…