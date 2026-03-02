Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 1389 sürekli işçi alımı için süreç devam ediyor. Yayımlanan ilanda aralarında usta yardımcısı, aşçı yardımcısı, şoför, bakımcı-yağcı, sürveyan, sondaj işçisi ve düz işçinin de bulunduğu 1305 işçinin noter kurasıyla; operatör kadrosuna yapılacak 84 işçinin ise sınavla işe alınacağı belirtilmişti. Farklı pozisyonlara yapılacak alım için kura çekilişi 2 Mart 2026 tarihinde yapıldı. Peki, DSİ 1389 işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2026 DSİ işçi alımı kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı…