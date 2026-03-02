DSİ işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı 2026: DSİ 1389 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 1389 sürekli işçi alımı yapacağını duyurmuştu. İlanda 1305 işçinin doğrudan noter kurasıyla, 84 işçinin ise sınav yöntemiyle belirleneceği belirtilmişti. Merakla beklenen DSİ işçi alımı kura çekilişi 2 Mart 2026 Pazartesi günü gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan kura sonucunda belirlenen asil ve yedek aday listeleri, ilgili Bölge Müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Peki, DSİ 1389 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, asil ve yedek isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2026 DSİ işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı...
DSİ 1389 İŞÇİ ALIMI YAPACAK
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere üzere 1389 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sürekli İşçi Alım İlanı yayımlandı. İlana göre 1389 adet sürekli işçi kadrosuna atanacaklardan 1305 adedi doğrudan noter kurasıyla (sınava tabi tutulmaksızın); 84 adedi ise sınav yöntemiyle belirlenecek.
DSİ 1389 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
DSİ işçi alımı kura çekimi, 2 Mart 2026 Pazartesi günü yapıldı.
Noter huzurunda yapılan kura, ilgili Bölge Müdürlükleri tarafından ayrı ayrı gerçekleştirildi.
DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR?
DSİ işçi alımı kura çekimi, ilgili Bölge Müdürlüklerinin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı. Adaylar başvuru yaptıkları ilin bağlı olduğu bölgenin kura çekimi canlı izle ekranını takip etti.
Toplam 26 bölge müdürlüğü bulunuyor. Aşağıda yer alan linkte bölge müdürlüklerinin listesi yer alıyor. Bu linke tıklayarak bölge müdürlüklerinin duyurular sayfasına ulaşabilir ve kura çekilişlerini canlı olarak takip edebilirsiniz.
DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DSİ işçi alımı kura çekimi sonucunda belirlenen asil ve yedek aday listeleri, 9 Mart 2026 tarihinde ilan edilecek.
DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, başvuru yaptıkları illerin bağlı oldukları bölge müdürlüklerinin internet sitesinde yer alan duyurular adresinden sonuçlarını kontrol edebilecek.
DSİ 1389 İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI
Noter kurası ile alınacak 1305 işçinin kadro dağılımı:
210 usta yardımcısı
154 aşçı yardımcısı
154 şoför
140 düz işçi
116 bakımcı-yağcı
105 sürveyan
69 sondaj işçisi
66 treyler operatör yardımcısı
64 laborant yardımcısı
59 teknisyen
58 topoğraf
44 bekçi,
19 su dağıtım teknisyeni
15 akaryakıtçı
13 hidrolog yardımcısı
7 jeofizik teknisyeni
5 alet operatörü
2 teknik ressam
2 pompaj istasyonu operatörü
1 döşemeci yardımcısı
1 fotoğrafçı
1 kompresör operatörü
Yazılı, sözlü ve uygulama sınavı ile alınacaklar:
84 Ekskavatör, Dozer, Beko Loder, Yükleyici, Vinç, Greyder ve Forklift Operatörü