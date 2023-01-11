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Bakan Kirişçi açıkladı: Devlet Su İşleri (DSİ) 1273 personel alımı yapacak!

Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) bünyesinde 1273 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından DSİ personel alımı başvuru tarihleri ve şartları merak konusu oldu. İşte DSİ 1273 personel alımı hakkında merak edilenler...

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  • DSİ personel alımı başvuru tarihleri 2023 | DSİ personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Ocak 2023 DSİ 1273 personel alımı başvuru şartları ne?

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıklamaları sonrasında DSİ personel alımı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı paylaşımda, "DSİ'nin merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere, çeşitli branşlarda toplam 1273 sözleşmeli personel alımı yapılacak." ifadelerine yer verdi. İşte detaylar...
  • DSİ personel alımı başvuru tarihleri 2023 | DSİ personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Ocak 2023 DSİ 1273 personel alımı başvuru şartları ne?

    TARIM BAKANI KİRİŞCİ DUYURDU

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci; "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere;

    2023 yılı Ocak ayı içerisinde çeşitli branşlarda 1273 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğiz. Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. İnsan kaynağımızı 2023 yılında da güçlendirmeye devam ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." sözleriyle personel alımını duyurdu.
  • DSİ personel alımı başvuru tarihleri 2023 | DSİ personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Ocak 2023 DSİ 1273 personel alımı başvuru şartları ne?

    DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Bakan Kirişçi tarafından sosyal medyada yapılan açıklama sonrasında 1273 personel alımına ilişkin tarih detayı verildi. Buna göre; DSİ bünyesinde yer alacak 1273 personel alımı başvuruları Ocak ayı içerisinde yapılacak.
  • DSİ personel alımı başvuru tarihleri 2023 | DSİ personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Ocak 2023 DSİ 1273 personel alımı başvuru şartları ne?

    ALIM YAPILACAK BRANŞ VE KADROLAR ŞU ŞEKİLDE;

    Söz konusu personelin 296'sı inşaat mühendisi, 222'si destek personeli, 221'i büro personeli, 104'ü makine mühendisi, 89'u harita mühendisi, 79'u ziraat mühendisi, 74'ü jeoloji mühendisi, 33'ü meteoroloji mühendisi, 30'u koruma ve güvenlik görevlisi, 19'u çevre mühendisi, 
  • DSİ personel alımı başvuru tarihleri 2023 | DSİ personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Ocak 2023 DSİ 1273 personel alımı başvuru şartları ne?

    19'u elektrik mühendisi, 15'i maden mühendisi, 15'i orman mühendisi, 14'ü elektrik-elektronik mühendisi, 11'i jeofizik mühendisi, 11'i bilgisayar mühendisi, 10'u biyosistem mühendisi, 8'i kimya mühendisi ve 3'ü metalurji mühendisi olarak istihdam edilecek.
  • DSİ personel alımı başvuru tarihleri 2023 | DSİ personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Ocak 2023 DSİ 1273 personel alımı başvuru şartları ne?

    DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Henüz DSİ personel alımı başvuru şartları açıklanmadı. Ancak son alımlarda açıklanan şartlar şu şekildeydi;

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    Kamu haklarından mahrum olmamak,

    Görevini yerine getirmesine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

    Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

    En az İlkokul mezunu olmak,

    İlan tarihi olan 24/10/2022 tarihi itibariyle en fazla 35 yaşında olmak.

    Askerliğini yapmış veya askerlikle ilgisi olmamak,

    Alım yapılacak meslekte ilgili sertifikaya ve bilgiye sahip olmak.
  • DSİ personel alımı başvuru tarihleri 2023 | DSİ personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Ocak 2023 DSİ 1273 personel alımı başvuru şartları ne?

    T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan paylaşımı ise şu şekilde;

    Sözleşmeli personel alım ilanı ocak ayı içerisinde DSİ Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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