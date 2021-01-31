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HaberlerDünyaSON DAKİKA: DSÖ ekibi Vuhan'da koronavirüsün ortaya çıktığı pazarda! - Koronavirüs Haberler
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DSÖ ekibi Vuhan'da koronavirüsün ortaya çıktığı pazarda!

Koronavirüsün kökenlerini araştırmak için salgının merkezi Vuhan'a giden Dünya Sağlık Örgütü ekibi, virüsün ortaya çıktığı iddia edilen gıda pazarına gitti.

SON DAKİKA: DSÖ ekibi Vuhan'da koronavirüsün ortaya çıktığı pazarda! - Koronavirüs Haberler
DSÖ ekibi virüsün ortaya çıktığı pazarda!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenlerini araştırmak üzere, salgının çıktığı Çin’in Vuhan kentine giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi virüsün ilk kez ortaya çıktığı iddia edilen gıda pazarına ziyaret gerçekleştirdi.

Koronavirüsün ilk olarak tespit edildiği öne sürülen gıda pazarı etrafına yüksek çitler yerleştirildiği görülürken, DSÖ heyetinin gelmesiyle birlikte bu çitlerin indirildiği fakat daha sonra tekrar kapıların kapatıldığı belirtildi.

Yüzlerce tezgahın bulunduğu bu pazarda bazı canlı hayvan satıldığı açıklanmış ve uluslararası kamuoyuna aktarılan iddialarda canlı hayvanlardan koronavirüsün yayıldığı iddia edilmişti.

VİRÜS İLK KEZ VUHAN'DA GIDA PAZARINDAN GÖRÜLMÜŞTÜ

Dünya, Kovid-19 salgınından ilk kez Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığı"nın ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.

Hastalık, ilk kez Vuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.

Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa, yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen ve daha önce bilinmeyen türdeki bir virüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.

DSÖ EKİBİ, 14 OCAK'TA GELMİŞTİ

ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşan heyet, 14 Ocak'ta özel uçakla kente gelmişti.

Kente vardıktan sonra 14 günlük karantinaya alınan heyet, bu süreçte Çinli yetkililerle çevrim içi toplantılarla bilgi alışverişinde bulunmuştu.

DSÖ heyeti, ilk olarak ocak başında Çin'e gitmiş ancak Pekin yönetiminin geçerli vizeler alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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