DSÖ: İsrail ordusunun Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesine düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

Bir DSÖ ekibinin Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde görev yaptığı sırada hastane yerleşkesindeki çadır kampı İsrail'in hava saldırısıyla vurulduğunu kaydeden Ghebreyesus, saldırıda 4 kişinin öldüğünü ve 17 kişinin de yaralandığını belirtti.

Ghebreyesus, "Bir kez daha hastaların, sağlık personelinin ve insani yardım misyonlarının korunması çağrısında bulunuyoruz. Hastanelere yönelik devam eden saldırılar ve askerileşme durdurulmalı." ifadelerini kullandı.