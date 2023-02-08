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Deprem sonrası DSÖ en yüksek seviye olan 3'üncü Seviye Acil Durum ilan etti! 3. seviye alarm ne demek?

Dünya Sağlık Örgütü DSÖ, Kahramanmaraş depreminin ardından en yüksek acil durum olarak değerlendirilen 3.Seviye Acil Durum ilan etti. AFAD Kahramanmaraş'ta 7,7 ve Gaziantep'te 6,4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından AFAD, depremin seviyesini 4.seviye olarak açıklamıştı. İşte, Üçüncü ve dördüncü seviye acil durum deprem alarmı hakkında merak edilenler...

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HABERTURK.COM / DHA
  • DSÖ, Üçüncü Seviye Acil Durum ilan etti! 3. seviye acil durum deprem alarmı ne demek, ne anlama gelir? 4. seviye deprem alarmı nedir ve nasıl olur?

    Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, dün DSÖ'nün Türkiye ve Suriye'nin kuzeybatı bölgelerinde etkili olan iki büyük deprem sonrasında en yüksek seviye olan '3. Seviye Acil Durum' ilan ettiklerini açıkladı. Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 4. seviye deprem alarmı vermişti. İşte, 3. ve 4. seviye acil durum deprem alarmı hakkında merak edilenler...
  • DSÖ, Üçüncü Seviye Acil Durum ilan etti! 3. seviye acil durum deprem alarmı ne demek, ne anlama gelir? 4. seviye deprem alarmı nedir ve nasıl olur?

    DSÖ, 3.SEVİYE ACİL DURUM İLAN ETTİ!

    Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, dün DSÖ´nün Türkiye ve Suriye´nin kuzeybatı bölgelerinde etkili olan iki büyük deprem sonrasında en yüksek seviye olan `3. Seviye Acil Durum´ ilan ettiklerini duyurdu.  
  • DSÖ, Üçüncü Seviye Acil Durum ilan etti! 3. seviye acil durum deprem alarmı ne demek, ne anlama gelir? 4. seviye deprem alarmı nedir ve nasıl olur?

    ÜÇÜNCÜ SEVİYE ACİL DURUM NE DEMEK, NE ANLAMA GELİR?

    DSÖ´nün 3. Seviye Acil Durumu, en yüksek acil durum olarak değerlendirilmektedir ve DSÖ´nün kurum çapındaki varlıkların seferber edilmesi anlamına gelmektedir. DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Kluge, dün gerçekleşen DSÖ Yönetim Kurulu´na Türkiye ve Suriye depremi ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldığını vurgulayarak 3. Seviye Acil Durum ilan edildiğini belirtti. Dr. Kluge, açıklamasında "Kendi hayatları tehlikedeyken müdahale eden Gaziantep'teki saha ofisimizdeki DSÖ personeli de dahil olmak üzere ilk müdahale ekiplerini takdir ve takdirle karşılıyorum" dedi.
  • DSÖ, Üçüncü Seviye Acil Durum ilan etti! 3. seviye acil durum deprem alarmı ne demek, ne anlama gelir? 4. seviye deprem alarmı nedir ve nasıl olur?

    "TAM KORDİNASYON SAĞLAMAYA DAVET EDİYORUM"

    Kluge, DSÖ Avrupa´nın ekiplerinin Gaziantep, Anlara ve İstanbul´da faaliyet gösterdiğini belirterek "Hayat kurtarmak için dikkate değer bir müdahale operasyonu başlatan Türk yetkililerini takdir ediyorum. Muazzam bir dayanışma gösteren Üye Devletlere teşekkür ederim. Uluslararası toplumu desteğini artırmaya devam etmeye, Türkiye Hükümeti ve DSÖ ile tam koordinasyon sağlamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
  • DSÖ, Üçüncü Seviye Acil Durum ilan etti! 3. seviye acil durum deprem alarmı ne demek, ne anlama gelir? 4. seviye deprem alarmı nedir ve nasıl olur?

    KAHRAMANMARAŞ'TA 7,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

    AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı. Her iki depremde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçe sarsıldı. Bazı il ve ilçelerde yıkılan binaların olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilerle görüşmelerinde depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.
  • DSÖ, Üçüncü Seviye Acil Durum ilan etti! 3. seviye acil durum deprem alarmı ne demek, ne anlama gelir? 4. seviye deprem alarmı nedir ve nasıl olur?

    DEPREMİN SEVİYESİ 4.SEVİYE OLARA BELİRLENDİ!

    AFAD tarafından yapılan açıklamada "Saat 04.17’de meydana gelen Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir. Depremin seviyesi 4.seviye olarak belirlenmiş olup; Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında illerimizde ve Başkanlık AFAD Merkezi’nde tüm afet grupları toplanmıştır. Tüm il AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup; arama kurtarma başta olmak üzere tüm ekiplerimiz bölgeye sevk edilmektedir. Tüm Milletimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
  • DSÖ, Üçüncü Seviye Acil Durum ilan etti! 3. seviye acil durum deprem alarmı ne demek, ne anlama gelir? 4. seviye deprem alarmı nedir ve nasıl olur?

    DÖRDÜNCÜ SEVİYE ALARM NE DEMEK VE NEYİ KAPSIYOR? 

    Dördüncü seviye alarm kapsamı, acil durumlar ve çok ciddi tehlikelere karşı kullanılan en yüksek seviye alarmdir. Bu alarm, genellikle ulusal veya yerel hükümet tarafından yapılan ulusal çağrıları kapsar, ancak uluslararası yardım da dahil olabilir. Uluslararası yardım, belirli bir ülkede meydana gelen bir olayda uluslararası kuruluşlar, örgütler veya başka ülkeler tarafından sağlanabilir.
  • DSÖ, Üçüncü Seviye Acil Durum ilan etti! 3. seviye acil durum deprem alarmı ne demek, ne anlama gelir? 4. seviye deprem alarmı nedir ve nasıl olur?

    Dördüncü seviye alarm, bir ölçekte bir uyarı veya alarm sırasının dördüncü seviyesidir. Bu, belirli bir durumda, önceki üç alarm seviyesinden daha ciddi bir alarm seviyesidir ve genellikle acil bir müdahale gerektirir. Örneğin, bir doğal afet durumunda, dördüncü seviye alarm, halkın acil bir şekilde evlerinden ayrılması gerektiğini belirtebilir.
  • DSÖ, Üçüncü Seviye Acil Durum ilan etti! 3. seviye acil durum deprem alarmı ne demek, ne anlama gelir? 4. seviye deprem alarmı nedir ve nasıl olur?

    Türkiye'de dördüncü seviye alarm, salgın hastalıklar veya benzer durumlarda hükümet tarafından uygulanabilecek bir tedbir düzeydir. Bu alarm seviyesi, belirli bölgelerde ya da tüm ülkede sosyal mesafeyi korumanın, toplu taşımayı sınırlandırmanın veya belli etkinliklerin yasaklanması gibi önlemleri içerebilir. Ancak, her durumda dördüncü seviye alarm kapsamının tam olarak ne olduğu hükümet tarafından belirlenir ve değişebilir.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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