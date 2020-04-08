DSÖ'ye hangi ülke ne kadar katkı sağlıyor? - Haberler

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ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında " Çin yanlısı davranmakla" suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) verdikleri fonları askıya alacaklarını duyurmasının ardından DSÖ'ye hangi ülkenin ne kadar katkı sağladığını inceledik.

Merkezi Cenevre'de bulunan Dünya Sağlık Örgütü, 7 Nisan 1948 tarihinde, 26 üye ülkenin katılımıyla kuruldu.

Amerika Birleşik Devletleri, DSÖ'ye en çok katkıda bulunan ülke. ABD yıllık 58 milyon dolara yakın katkı sağlıyor. Ancak, ABD Başkanı Trump dün yaptığı açıklamada bu fonu askıya alacaklarını duyurdu.

Trump'ın DSÖ'yü yakın olmakla suçladığı Çin ise, DSÖ için yıllık 29 milyon dolar harcıyor. Çin'i takip eden bir diğer Asya ülkesi Japonya'da DSÖ'ye yılda 20.5 milyon dolar harcıyor.

Avrupa ülkelerinde DSÖ'ye katkıda başı çeken ülke Almanya. Almanya DSÖ'ye yıllık 14.6 milyon dolar harcarken, onu takip eden İngiltere yaklaşık 11 milyon dolar harcıyor. İngiltere ile aralarında çok fark bulunmayan Fransa'da yıllık 10.6 milyon dolar katkı sağlıyor.

Bir diğer Avrupa ülkesi İtalya ise DSÖ'ye yıllık yaklaşık 8 milyon destekte bulunuyor. İtalya'yı takip eden Brezilya ise, yılda 7.1 milyon doları DSÖ için harcıyor.

1949'da DSÖ'ye üye olan Türkiye, yılda 3.3 milyon doları DSÖ katkı için harcıyor.

Öte yandan, DSÖ'nün Ankara'da bir ülke ofisi, Gaziantep'te ise bir saha ofisi bulunuyor.