Dua Lipa: Oldukça alaycı bir çalışma

Dua Lipa, yeni parçası "Houdini" hakkında, "Gecenin sonuna yaklaştığı ve biraz terlediğiniz ama partinin bitmesini istemediğiniz sabah saat 4 hissini temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

"OLDUKÇA ALAYCI BİR ÇALIŞMA" "Bu parça bekar hayatımın en hafif ve özgür kısımlarını temsil ediyor" şeklinde konuşan Lipa, "Houdini' oldukça alaycı bir çalışma; birisinin gerçekten benim için uğraşmaya değer olup olmadığı ya da sonunda onu hayalet olarak görüp görmeyeceğim fikrini araştırıyor. Bir şeyin seni nereye götüreceğini asla bilemezsin, hayatın yolunuza çıkardığı her şeye açık olmanın güzelliği budur. Bu meydan okuyan mutluluk duygusunu hayranlarımla paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. REKLAM

"O ANLARDA YAZILDI" "Houdini", Dua Lipa tarafından, Caroline Ailin, Danny L. Harle, Tobias Jesso Jr. ve Tame Impala'dan Kevin Parker tarafından yazıldı. "Houdini"nin prodüktör koltuğunda Parker ve Harle oturdu. Dua, "Bu albümün büyük bir kısmı, mutlak kaosun yaşandığı o neşeli anlarda ve sonuç ne olursa olsun dünyayı nasıl hafiflik ve iyimserlikle döndürdüğüm o anlarda yazıldı" şeklinde konuştu. Dua Lipa Türkiye paylaşımı 'Her zaman bildiğimi okurum'