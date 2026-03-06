Canlı
        Dubai gayrimenkul piyasası, savaştan nasıl etkilenecek?

        Dubai gayrimenkul piyasası, savaştan nasıl etkilenecek?

        ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş, bölgedeki diğer ülkelere de sıçradı. Son dönemde küresel gayrimenkul yatırımlarının yapıldığı Dubai de etkilenen ülkeler arasında. Dubai gayrimenkul piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hakan Bucak Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak, sürecin kısa vadede bir "bekle-gör" dönemini beraberinde getireceğini belirtti

        Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 13:02
        Dubai gayrimenkul piyasası nasıl etkilenecek?

        Dubai; Hindistan, Çin, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya, İran ve Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok büyük ülkesinden bireysel ve kurumsal yatırım çeken bir destinasyon konumunda. Bireysel gayrimenkul yatırımlarının yaklaşık 100 milyar dolar seviyesine ulaştığı şehir, iş dünyasından sanata kadar geniş bir küresel yatırımcı kitlesine ev sahipliği yapıyor. Son yıllarda Dubai yalnızca bir emlak pazarı değil; iş yapmak, varlık konumlandırmak ve uluslararası bir ağ kurmak isteyenler için bir “global hub” olarak öne çıkıyor.

        Hakan Bucak, Dubai’nin bugüne kadar oluşturduğu yatırım çekim gücünü ve mevcut riskleri şu sözlerle değerlendirdi:

        “Dubai bugün dünyanın en büyük sermaye akışlarından birini yöneten merkezlerden biri haline geldi. Teknolojik sistemlerin güvenli ve hızlı işlemesi, yatırım süreçlerinin kolaylığı, yatırımcı dostu düzenlemeler ve siyasi istikrar algısı bu yükselişi mümkün kıldı. Ancak Dubai’nin en önemli jeopolitik risklerinden biri her zaman Hürmüz Boğazı’na komşuluğu oldu. Olası bir İran krizinde Hürmüz’de yaşanacak bir karışıklığın Dubai’yi etkileyip etkilemeyeceği uzun süredir tartışılıyordu. Bu risk çoğu zaman teorik kabul edilse de bugün daha somut bir sınavla karşı karşıyayız.”

        Önümüzdeki sürecin 6–12 aylık bir “bekle-gör” dönemi olacağını belirten Bucak, Dubai markasının temelinin güven olduğunu vurguladı:

        “Benim görüşüm, önümüzde 6 ila 12 aylık bir bekle-gör dönemi olacağı yönünde. Bu süreçte Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminin, zedelenen güvenlik algısını nasıl yöneteceği belirleyici olacak. Çünkü Dubai’yi öne çıkaran asıl unsur lüks, vergi avantajı veya yüksek getiri oranları değil; güvenliktir. Sermaye güvenliği, yaşam ve yatırım güvenliği, siyasi istikrar ve hukuki öngörülebilirlik Dubai’nin temelidir. Gayrimenkul piyasaları matematikle değil, güvenle büyür.”

        Kısa vadede işlem hacminde yavaşlama ve fiyatlarda psikolojik düzeltme ihtimaline işaret eden Hakan Bucak, yapısal kırılma olup olmayacağının devlet refleksine bağlı olduğunu ifade ederek değerlendirmesini şöyle tamamladı:

        “Kısa vadede işlem hacminde yavaşlama görülebilir, yabancı yatırımcı bir süre beklemeyi tercih edebilir ve fiyatlarda psikolojik bir düzeltme yaşanabilir. Ancak asıl soru bunun kalıcı bir yapısal kırılmaya dönüşüp dönüşmeyeceğidir. BAE’nin finansal rezerv gücü, kriz yönetim kapasitesi ve küresel diplomatik ağı küçümsenmemeli. Bu dönem panik dönemi değil; risklerin yeniden fiyatlandığı bir dönem. Eğer güvenlik algısı kalıcı zarar görmezse, oluşabilecek fiyat düzeltmeleri uzun vadeli yatırımcı için fırsat doğurabilir. Önümüzdeki 6 ila 12 ay, yaşananların geçici bir psikolojik dalga mı yoksa güven algısında kalıcı bir kırılma mı olduğunu gösterecek.”

