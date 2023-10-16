Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Dubniyum Nedir, Nerelerde Kullanılır? Dubniyum Kullanım Alanları, Özellikleri, Periyodik Tablodaki Yeri ve Simgesi

        Dubniyum nedir, nerelerde kullanılır? Dubniyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri

        Adını Rusya'nın Dubna kasabasından alan süper ağır element, geçiş elementleri arasında yer alan sentetik, radyoaktif elementlerden biridir. Tamamen sentetik olup yalnızca laboratuvar ortamında elde edilmektedir. Çok kısa ömürlü olduğundan ancak özel koşullarda ve kısa süre içinde kararlı kalabilmektedir. Dubniyum nedir, nerelerde kullanılır? Dubniyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 17:50 Güncelleme: 16.10.2023 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dubniyum nedir, nerelerde kullanılır?
        ABONE OL
        ABONE OL

        1968 yılında Dubna Ortak Nükleer Araştırma Enstitüsünden Georgy Flerov ve ekibi tarafından; 1970 yılında ise Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarından Albert Ghiorso ve çalışma arkadaşları tarafından keşfedilen element, aşırı radyoaktif bir metal olarak karşımıza çıkmaktadır. Dubniyum nedir? Nerelerde kullanılır? Dubniyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Dubniyum Nedir?

        Sentetik ve radyoaktif bir element olarak karşımıza çıkan dubniyumun görünümü ve madde hali bilinmemektedir. Oda sıcaklığında katı halde, gümüşî beyaz veya soluk gri renkte, metal formunda olduğu tahmin edilmektedir. Atomlarının her bir çekirdeğinde 105 proton bulunur. Nötron sayısı 157’dir. Atomik yarıçapı da 139 olarak tahmin edilmektedir. İzotoplarının çok kısa yarılanma ömrü sebebiyle birçok özelliği tespit edilememiştir. Özellikleri itibariyle niyobyum ve tantala benzerlik gösterdiği düşünülse de kimyasal özellikleri tam olarak doğrulanmamıştır.

        REKLAM

        Dubniyum Nerelerde Kullanılır?

        Şimdiye kadar sadece küçük miktarlarda dubniyum üretilmiştir; izotoplarının çok kısa yarı ömürleri vardır. Bu sebeple tek kullanım alanı bilimsel araştırmalardır.

        Dubniyum Simgesi

        Element “Db” simgesiyle ifade edilmektedir. Kaliforniyum-249 izotoplarının azot-15 izotoplarıyla bombardımana tutulmasıyla sadece birkaç atomu elde edilebilmiştir.

        Dubniyum Sembolü

        Element periyodik tabloda “Db” sembolüyle temsil edilmektedir. Sadece laboratuvar ortamında elde edilebilen element doğada bulunmamaktadır. Yarılanma ömürleri bilinen 16 izotopa sahiptir. İzotoplarının hiçbiri kararlı değildir. En kararlı izotopu olan Db-268’in yarılanma ömrü 32 saatten fazladır.

        Dubniyum Periyodik Tablodaki Yeri

        Periyodik tablonun 7. periyodunun 5. grubunda yer alan bir elementin atom numarası 105'tir. Dubniyumun insanlar, hayvanlar ve bitkiler üzerinde bilinen herhangi bir biyolojik rolü bulunmuyor. Ancak radyoaktivitesi nedeniyle toksik olabileceği ve çevreye zarar vereceği öngörülmektedir.

        REKLAM

        Dubniyum Kullanım Alanları

        Dubniyum yüksek miktarlarda üretilmemekte ve yerkabuğunda bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu metalin araştırma alanları dışında pratik bir uygulaması yoktur.

        Dubniyum Özellikleri

        • En yeni dubniyum izotopu keşfi olan Dubnium-270, 2009 yılında izole edilmiştir.
        • Gözle görünür dubniyum izolasyonu bugüne kadar sağlanamamıştır.
        • Element, adını Rusya'da ilk yapıldığı yer olan Dubna'dan almıştır. Sadece nükleer bir tesiste üretilebilir. Dünya'da doğal olarak mevcut değildir.
        • Dubniyum, süper ağır elementtir. Yeterli miktarda üretildiğinde kimyasal özelliklerinin geçiş metallerininkine benzer olması beklenir. En çok tantal elementine benzediği öngörülmektedir.
        • Şimdiye kadar sadece birkaç dubniyum atomu üretilmiştir. Şu anda, özellikleri hakkında elimizde çok az bilgi vardır ve pratik kullanımları yoktur.
        • Metal 20°C sıcaklıkta katı gibi davranır. Doğada sentetik bir element olarak bulunur ve kaliforniyum-249'un nitrojen-1 çekirdeği ile bombardımanı sonucu yapay olarak üretilir.
        • Dubniyum gibi sentetik elementlerin atom ağırlıkları geçici olarak kabul edilmektedir. Çünkü doğal elementlerin atom ağırlıkları, izotoplarının doğal bolluklarının ortalaması alınarak hesaplanır. Periyodik tabloda en uzun ömürlü atomların ağırlıkları listelenmektedir.
        • 2012 yılında Dubna’da yapılan bir hesaplamaya göre, dubniyumun sentezlenmiş veya henüz sentezlenememiş izotoplarının yarılanma ömürlerinin 1 günü aşamayacağı tahmin edilmektedir.
        • Rus ve Amerikalı bilim adamları tarafından eş zamanlı olarak keşfedilen yeni elementlerin keşif ve isim hakları ile ilgili 37 yıl süren tartışmalar yaşanmıştır. Bu elementler arasında dubniyum elementi de bulunmaktadır. Bu tartışmalar, transfermium savaşları olarak da adlandırılmaktadır.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        'Ücretsiz yolcu' kararını otobüslere astılar!
        'Ücretsiz yolcu' kararını otobüslere astılar!
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        "Yüksek düzeyde kimyasal" uyarısı!
        "Yüksek düzeyde kimyasal" uyarısı!
        İstanbul turu
        İstanbul turu
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!