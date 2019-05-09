Düğün çorbası nasıl yapılır? Düğün çorbası nedir?

Her yaştan insanların severek tükettiği çorbalar içinde tarifi en çok merak edilenlerden biri de düğün çorbası. Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek için pek çok aromatik sebze ve baharatın kullanıldığı çorbalardan biri de Düğün çorbası. Düğün çorbasının tarifi nedir? İşte düğün çorbası tarifi

DÜĞÜN ÇORBASI TARİFİ:

Malzemeleri

500 gr. kuzu gerdanı

9 su bardağı su – Haşlamak için

3 yemek kaşığı tereyağı

2 tepeleme yemek kaşığı un

Tuz

6 su bardağı et suyu

Terbiye için:

3 yemek kaşığı süzme yoğurt

½ adet limonun suyu

1 adet yumurta sarısı

Üzeri için:

1 yemek kaşığı tereyağı

Toz kırmızı biber

Nasıl yapılır?

Eti ve 9 su bardağı suyu bir tencereye koyup kaynamaya bırakın. Su kaynayınca ateşi kısın ve orta ateşte kapağı kapalı olarak pişmeye bırakın. İyice pişince, tel süzgeçte süzün, suyunu bir kapta saklayın. Etleri soğutup kemiklerini temizleyin ve küçük parçalar halinde didikleyin.

Tereyağı ve unu bir tencerede hafifçe kavurun. Eti haşladığınız sudan yaklaşık 6 bardak kadarını yavaş yavaş ekleyerek karıştırın, didilmiş etleri ekleyin.

Bir kapta, yoğurt, yumurta sarısı ve limon suyunu karıştırın. çorbanın suyundan 1 kepçe alarak içine katın ve terbiyeyi ılıştırın ardından çorbanın içine sürekli karıştırarak ilave edin, tuzunu ekleyin ve bir taşım kaynatın.

Bir tavada erittiğiniz 1 çorba kaşığı tereyağına toz kırmızı biberi katın ve çorbanın üstüne gezdirerek servis edin. Afiyet olsun...