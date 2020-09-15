Emrah Doğru edogru@haberturk.com

İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Polonezköy yolunda sürücülere dehşet anlar yaşatan düğün konvoyunun şovu kameraya yansıdı. Konvoyun trafiği aksattığı yetmezmiş gibi, yaptıkları şovlarla diğer sürücülerin de canını tehlikeye atan manevralar kadarına da pes dedirtti.

MANEVRALAR DİĞER SÜRÜCÜLERİ ÇILDIRTTI

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, Beykoz'un Polonezköy mevkiinde ilerleyen düğün konvoyu önce trafiği aksattı sonrasında ise şova başladı. Ölüme davetiye çıkaran tehlikeli manevralar diğer sürücüler tarafından kaydedildi. Akılalmaz anlara şahit olan sürücülerden Uğurhan Ölük, "Benim acil bir işim yoktu fakat o an hastaneye yetişmesi gereken, acil bir işi olan sürücüler olabilirdi. Korna çalmamıza ve uyarılarımıza rağmen şovu bırakmadılar. Gerekli cezanın verilmesini istiyorum" dedi.