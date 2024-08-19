Düğün konvoyunda yolu kesip drift attı
İstanbul Arnavutköy'de düğün konvoyu yapan bir grup, yolu keserek otomobille drift yaptı. Dakikalarca süren drift anları kameraya yansıdı.
Giriş: 19.08.2024 - 10:46 Güncelleme: 19.08.2024 - 10:50
Arnavutköy'ün Kıbrıs Caddesi üzerinde araçlar düğün konvoyu yaptı.
Konvoydaki bazı araçlar ise kavşakta drift attı. Bir sürücünün otomobille dakikalarca drift attığı anlar başka bir araç içerisinde bulunan vatandaş tarafından görüntülendi. Görüntülerde, drift atan otomobil sürücüsünün diğer araçlara çarpmak üzereyken durduğu görüldü.
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