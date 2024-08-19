Düğün konvoyunda yolu kesip drift attı

Arnavutköy'ün Kıbrıs Caddesi üzerinde araçlar düğün konvoyu yaptı.

Konvoydaki bazı araçlar ise kavşakta drift attı. Bir sürücünün otomobille dakikalarca drift attığı anlar başka bir araç içerisinde bulunan vatandaş tarafından görüntülendi. Görüntülerde, drift atan otomobil sürücüsünün diğer araçlara çarpmak üzereyken durduğu görüldü.