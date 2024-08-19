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        Düğün konvoyunda yolu kesip drift attı

        İstanbul Arnavutköy'de düğün konvoyu yapan bir grup, yolu keserek otomobille drift yaptı. Dakikalarca süren drift anları kameraya yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 10:46 Güncelleme: 19.08.2024 - 10:50
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        Düğün konvoyunda yolu kesip drift attı
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        Arnavutköy'ün Kıbrıs Caddesi üzerinde araçlar düğün konvoyu yaptı.

        Konvoydaki bazı araçlar ise kavşakta drift attı. Bir sürücünün otomobille dakikalarca drift attığı anlar başka bir araç içerisinde bulunan vatandaş tarafından görüntülendi. Görüntülerde, drift atan otomobil sürücüsünün diğer araçlara çarpmak üzereyken durduğu görüldü.

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        #İstanbul Arnavutköy
        #Düğün konvoyu
        #drift atan sürücü
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