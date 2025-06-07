Düğün yolunda ölüm! Gözyaşları sel oldu!

İzmir'de kaza, 5 Haziran'da saat 23.45 sıralarında, Bornova'da Ankara Asfaltı Ambarlar Kavşağı yakınında meydana geldi.

KENDİ ŞERİDİNDE GİDİYORDU Kemalpaşa yönünden Bornova istikametine giden E.E. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Haydar Aslan (30) yönetimindeki otomobile çarptı.

ARAÇLARI BARİYERE ÇARPTI DHA'daki habere göre E.E.'nin otomobili takla atarak metrelerce sürüklenirken, diğer araç ise bariyerlere çarptı.

KARI KOCA ÖLDÜ BEBEK HASTANEDE Kazada Haydar Aslan ile eşi Ecemnur Aslan yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Aslan ailesinin 5 aylık bebeği V.E.A. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer otomobil sürücüsü E.E. ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.E. hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan E.E. ve V.E.A.'nın tedavisi devam ettiği bildirildi.

KIZ KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜNE GİDİYORMUŞ Bu arada Haydar Aslan'ın, kız kardeşi Merve Aslan'ın düğününe gitmek için eşi ve 5 aylık bebeği ile yola çıktığı belirtildi.