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        Fotoğrafçı, düğün sahiplerine kurşun yağdırdı: 2 ölü, 4 yaralı

        Kocaeli'de bir düğünde düğün sahipleri ile tartışan fotoğrafçı silahla dehşet saçtı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine düğün fotoğrafçısı, ruhsatsız tabancayla kurşun yağdırdı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 13:07
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        Düğünde fotoğrafçı kurşun yağdırdı: 2 ölü, 4 yaralı
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        Kocaeli'de bir düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde bir düğünde fotoğrafçılık yapan M.Y. ile düğün sahipleri arasında gece saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        RUHSATSIZ TABANCAYLA ATEŞ ETTİ

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y., ruhsatsız tabancayla İ.E., Ö.T., Y.E., A.E., C.E. ve kimliği belirlenemeyen bir kişiye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İ.E. ve Ö.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Y.E, A.E. ve C.E. ile kimliği belirsiz kişi ise ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Olayla ilgili M.Y. ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

        #kocaeli haberleri
        #Silahlı kavga
        #Son dakika haberler
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