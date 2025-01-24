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        Haberler Gündem 3. Sayfa Düğünlerde ateş açan 17 kişi yakalandı | Son dakika haberleri

        Afyonkarahisar'da düğünlerde silahla ateş açan 17 kişi yakalandı

        Afyonkarahisar'da söz, nişan, düğün ve asker eğlencelerinde havaya silahla ateş açan 17 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 17:33 Güncelleme: 24.01.2025 - 18:00
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        Düğünlerde ateş açan 17 kişi yakalandı
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        Afyonkarahisar'da düğünlerde havaya silahla ateş açan 17 kişi jandarma tarafından yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Fethibey beldesinde, söz, nişan, düğün ve asker eğlencelerinde havaya ateş açanlara yönelik çalışma yapıldı.

        Belirlenen 17 adreste yapılan aramada, 3 ruhsatsız av tüfeği, 5 av tüfeği şarjörü, 68 av tüfeği fişeği, 16 kurusıkı tabanca, 6 tabanca, 17 tabanca şarjörü ve 469 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 17 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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