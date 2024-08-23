Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programlar günün birincisi olmak için yarıştı. 22 Ağustos Perşembe akşamı Güldür Güldür Show, Yalan, Servet Operasyonu, Alan, Sen Türkülerini Söyle, Ah Leyla Vah Kerem, MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekranlara geldi. İzledikleri yapımların sıralamasını merak eden izleyiciler gün birincisi için araştırmalara başladı. Peki, 22 Ağustos 2024 Perşembe reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…