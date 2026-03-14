Reyting sonuçları 13 Mart 2026: ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları 13 Mart 2026 Cuma günü yayınlanan yapımların izlenme oranlarını merak eden seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz ve Kanal D'de Arka Sokaklar dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TV8'de Ada Günlüğü yayınlanırken, Star TV'de Boneyard filmi ekrana geldi. NOW'da Doktor: Başka Hayatta ve ATV'de Aynı Yağmurun Altında dizilerinin tekrarı vardı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte 13 Mart 2026 reyting sonuçları ile ABC, AB ve Total'de birinci olan yapım...
13 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
13 Mart 2026 reyting sonuçları açıklandı.
TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisi tüm kategorilerde birinci olurken, Show TV'de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisi ise ikinci sırayı kaptı. 3. sırada ise Taşacak Bu Deniz dizisinin özeti yer aldı.
İşte dünün ABC, AB ve Total sıralaması şu şekilde;
13 MART 2026 CUMA ABC REYTİNG SIRALAMASI
1 Taşacak Bu Deniz TRT 1
2 Kızılcık Şerbeti Show TV
3 Taşacak Bu Deniz (Özet) TRT 1
4 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV
5 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber NOW
6 Kızılcık Şerbeti (Özet) Show TV
7 Esra Erol'da ATV
8 İddiaların Aksine TRT 1
9 Arka Sokaklar Kanal D
10 Ana Haber TRT 1
13 MART 2026 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Taşacak Bu Deniz TRT 1
2 Kızılcık Şerbeti Show TV
3 Taşacak Bu Deniz (Özet) TRT 1
4 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber NOW
5 Kızılcık Şerbeti (Özet) Show TV
6 İddiaların Aksine TRT 1
7 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV
8 Ana Haber TRT 1
9 Show Ana Haber Show TV
10 Haber Önü Show TV
13 MART 2026 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Taşacak Bu Deniz TRT 1
2 Kızılcık Şerbeti Show TV
3 Taşacak Bu Deniz (Özet) TRT 1
4 Arka Sokaklar Kanal D
5 Esra Erol'da ATV
6 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV
7 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber NOW
8 Kızılcık Şerbeti (Özet) Show TV
9 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar ATV
10 Arka Sokaklar (Özet) Kanal D