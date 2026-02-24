Dünün reyting sonuçları bekleniyor! 23 Şubat 2026 ABC, AB, Total sıralaması ile reytinglerde hangi yapım birinci oldu?
23 Şubat Pazartesi günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması televizyonda hangi içeriklerin daha fazla ilgi gördüğünü gösteriyor. Bu veriler, izleyicilerin içerik tercihlerinin bir göstergesi olma özelliği taşırken, aynı zamanda yapımcılar ve kanalların içerik stratejilerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 23 Şubat 2026 ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...
Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. ABC, AB ve Total kategorilerinin reyting listeleri; dizi, film, yarışma, program, haber bülteni gibi farklı içerik türlerinin performansını gözler önüne seriyor. Bu veriler aracılığıyla televizyon ekranlarında en fazla ilgi gören yapımlar öğreniliyor. Böylece yapımcılar ve televizyon kanalları içerik stratejilerini şekillendirebiliyor. Peki, ABC, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok ne izlendi? İşte 23 Şubat 2026 reyting sonuçları...
23 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
23 Şubat Pazartesi akşamı Kanal D’de Uzak Şehir, ATV’de Aynı Yağmur Altında ve TRT 1’de Cennetin Çocukları dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.
Show TV’de Hedefim Sensin, Star TV’de Torontolu Adam ve NOW’da Umami filmleri sinemaseverlerle buluştu.
TV8’de ise Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yarışması tüm heyecanıyla devam etti.
23 Şubat 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.
23 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI