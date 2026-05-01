        Haberler Kültür-Sanat Resim 'Dünya Bitki Ressamları Günü' Salt'ta kutlanıyor

        'Dünya Bitki Ressamları Günü' Salt'ta kutlanıyor

        Salt, Dünya Bitki Ressamları Günü yaklaşırken Flora Araştırmaları Derneği bünyesindeki Bitki Ressamları Komitesi (BİRET) iş birliğiyle 7-17 Mayıs tarihleri arasında bitki ressamlığına odaklanan bir program dizisi düzenliyor

        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 11:51
        'Dünya Bitki Ressamları Günü' Salt'ta

        Salt, Flora Araştırmaları Derneği bünyesindeki Bitki Ressamları Komitesi (BİRET) iş birliğiyle bitki ressamlığına odaklı bir etkinlik dizisi gerçekleştiriyor. Dünya Bitki Ressamları Günü kapsamında hazırlanan program, bitkilerin yaşam döngülerini ve ekolojik bağlamlarını kayıt altına alan bir bilgi üretim pratiği olarak bitki ressamlığına dair farklı yaklaşımları gündeme getiriyor. 2025’te Salt Beyoğlu’nda düzenlenen Anadolu’nun Bitki Mirası sergisiyle kurulan iş birliğinin devamı niteliğindeki programla, bu alandaki araştırma ve üretim pratiklerinin görünür kılınması amaçlanıyor.

        Bu kapsamda, Salt Galata’daki Oditoryum’da doğaya bir bitki ressamının perspektifinden yaklaşmaya alan açan iki atölye düzenleniyor. 7 Mayıs Perşembe günü 16.00-18.00 saatlerinde, bitki ressamı ve eğitmen Işık Güner’in yürütücülüğünde gerçekleştirilecek atölyede katılımcılar, arazide bitkiyi bilimsel doğrulukla resmedebilmek için gerekli gözlem süreçlerini, çizim ve suluboya tekniklerini uygulamalı olarak öğrenme imkânı bulacak. 10 Mayıs Pazar günü 13.30-15.00 saatlerinde, bitki ressamı ve akademisyen Gülnur Ekşi Bona’nın yürütücülüğündeki atölyede ise bilimsel yayınlarda da sıklıkla karşılaşılan ve mürekkepli kalemle yapılan monokrom çizim teknikleri keşfe çıkılacak.

        17 Mayıs Pazar günü 12.00-14.00 saatlerinde Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da gerçekleştirilecek panelde, bitki ressamlığının tarihsel gelişimi, bilimsel bilgi üretimindeki rolü ve farklı disiplinlerle kurduğu ilişkiler tartışmaya açılacak. Etkinliğin ilk oturumu, bitki sistematiği ve koruma biyolojisi alanlarında çalışan biyolog Burçin Çıngay’ın, 17. yüzyıldan 19. yüzyıla kadın bitki ressamlarının botanik bilgi üretimine katkılarını değerlendirdiği sunumuyla başlayacak. Biyolog ve bitki ressamı Ersin Karabacak, 16. yüzyıldan itibaren Anadolu’nun bitki avcıları, seyyahlar ve ressamlar için bir keşif ve kayıt alanına dönüşmesini, bilginin Avrupa botanik literatürüne aktarılmasıyla ilişkili olarak ele alacak.

        Bitki sistematiği, vejetasyon ve etnobotanik alanlarında çalışan biyolog Selçuk Tuğrul Körüklü ise Peter Hadland Davis’in Anadolu’da yürüttüğü arazi çalışmaları ve özellikle 1982’deki son Türkiye gezisinden yola çıkarak, sahadan Flora of Turkey and the East Aegean Islands [Türkiye ve Doğu Ege Adaları’nın Florası] yayınına botanik bilginin gelişimine dair bir izlek sunacak. İkinci oturumda Gülnur Ekşi Bona, bilimsel bitki resminin üretim süreçlerini, botanikçi ile ressam arasındaki iş birliğini ve morfolojik çözümleme yöntemlerini aktarırken Işık Güner, 2017’den bu yana sürdürdüğü Bir Süsen Gezisi projesi kapsamında Türkiye’nin doğusunda izini sürdüğü Sason süseni üzerinden bitkiyi gözlemleme ve bilimsel doğrulukla resmetme süreçlerinin duygusal ve teknik katmanlarını paylaşacak.

        Tüm etkinlikler herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek.

        #SALT Galata
        #SALT beyoğlu
