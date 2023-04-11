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Dünya çapındaki PC sevkiyatları ilk çeyrekte üçte bir oranında düştü

Aylardır bir gerileme ile mücadele eden bilgisayar (PC) satışları 2023’ün ilk çeyreğinde daha da ciddi bir düşüşe sahne oldu. Yıllık bazda PC satışlarında yüzde 33’e varan bir kayıp gözlenirken, HP, Asus, Dell ve Lenovo gibi markalar yüzde 24 ila 30 arasında gerilemeler yaşadılar. İlk çeyrekte en sert düşüş ise ABD’li teknoloji devi Apple’da oldu Analist firmaların ortak görüşü ise, ‘Bundan daha kötüsü’ olmayacağı yönünde...

Dünya çapındaki PC sevkiyatları ilk çeyrekte üçte bir oranında düştü

2019 yılı teknoloji sektörü açısından çok farklı bir döneme geçilen, hayatımıza dokunan hemen her alanın bilgisayarlarımız ve telefonlarımız ile çözülebileceğini gördüğümüz bir yıl oldu. Pandemi sürecinin gelişi ve uzaktan çalışmaya geçilmesi, takip eden iki senede firmaların bu sistemi benimsemiş gibi davranması da bambaşka bir dünyaya adım attırdı. Ancak önce 2022 ardından 2023 teknoloji firmaları için hiç de beklenen yıl olmadı. Kârları düşmeye başlayan teknoloji devleri, ciddi oranlarda işçi çıkartma krizine kadar giden adımlar atmak zorunda kalmaya başladılar.

Pandemi döneminde ciddi yükseliş gösteren bilgisayar (PC) satışları da 2023’ün ilk çeyreğindeki ciddi düşüşle bundan payını alanlar arasında oldu. 2021 yılında 341 milyon seviyesine kadar yükselen PC satışları 2022'de 286 milyon adet seviyesine kadar gerilemişti. Bu senenin ilk çeyreği yıl sonunda bu rakamların çok daha altının görülebileceği yönünde olumsuz bir hava yarattı.

GLOBAL SATIŞLARDA DÜŞÜŞ YÜZDE 33’E VARDI

Bu doğrultuda uzun bir süredir gerileme sürecinde olan PC pazarı 2023’ün ilk çeyreğinde çok daha kötüye giden bir grafik çizdi. İki farklı analiz şirketi, Canalys ve IDC, dünya çapındaki bilgisayar sevkiyatlarının 2023'ün ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 29 ila 33 arasında düştüğünü açıkladı. Dünya devi PC üreticilerinden hiç birisi bu gerileme etkisinden kaçamadı.

EN BÜYÜK KAYBEDEN APPLE OLDU

Bilgisayar satışları ile zirvede yer alan 5 markadan en az etkiyi alanlardan bir tanesi HP oldu. Firmanın PC sevkiyatları 2023 yılının ilk çeyreğinde %24’lük bir kayıp yaşarken, en büyük gerilemeyi %40’lık kayıp ile ABD’li dev Apple yaşadı. Asus, Dell ve Lenovo’da ortalama %30’luk satış düşüşleri yaşayarak senenin kaybedenleri arasında yerini aldı.

Bu ‘beklenmedik’ ama teknoloji devlerinin gidişatına bakıldığında çok da şaşırtıcı olmayan düşüş ile birlikte gelen açıklamalar işten çıkartma senaryolarında duyduklarımıza çok benzer oldu. Firmalar genel olarak konu ile ilgili, “Müşteriler, enflasyonun çılgınca ilerlediği çalkantılı bir ekonomide bilgisayar satın almak konusunda isteksiz ve uzaktan çalışmadaki pandemi dönemi patlaması hala azalıyor. İnsanlar ya yeni makinelere sahip olamazlar ya da zaten yeterince iyi olanlara sahipler” görüşünü paylaştılar.

ANALİSTLER: BUNDAN DAHA KÖTÜSÜ OLAMAZ!

Önde gelen teknoloji pazar analiz firmalarından Canalys, 2023’ün ilk çeyreğinde yaşanan durumun PC pazarının bu yıl içerisinde görüp görebileceği en kötü düşüş olduğu yönünde tahminlerini paylaşırken, her iki araştırma grubu da senenin ikinci çeyreğinde sektörde toparlama öngörüsünde bulunuyor.

Bunun yanı sıraa IDC analiz firması bu yavaşlama sonrasında üreticilerin üretimlerini Çin dışına taşıması için bir şans olarak vurguluyor.

Bütün bunlara ek olarak IDC’den keskin bir uyarı da geldi: “PC pazarında yaşanan durgunluk 2024 yılına kadar devam eder, beklentilerin tersine bu yılın ikinci çeyreğinde bir toparlanma başlamazsa sektör bir içinden çıkılamayacak bir dehliz içerisinde kalabilir! En keskin düşüşler sona ermiş olsa da piyasanın toparlanması uzun bir zaman da alabilir.”

Bu doğrultuda toparlanmayı hızlandırmak ve PC satışlarını eski hacmine döndürebilmek için markalar sıra dışı tasarımları denemekten vaz geçerek daha bilindik ve güvenilik tasarımlar ve modellere dönebilir.

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