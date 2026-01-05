Habertürk
        Dünya Ekonomik Forumu'ndan Kıvanç Zaimler'e Küresel Liderlik Görevi

        Dünya Ekonomik Forumu'ndan Kıvanç Zaimler'e Küresel Liderlik Görevi

        Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum – WEF) bünyesinde, yeni nesil enerji teknolojilerinin küresel ölçekte yönünü belirleyen en saygın platformlardan biri olan Advanced Energy Solutions (İleri Enerji Çözümleri), yaklaşan Davos Zirvesi öncesinde yeni dönem eş başkanlarını açıkladı. Sabancı Holding CEO'su Kıvanç Zaimler, ileri enerji dönüşümüne yön veren bu stratejik platformun yeni dönem eş başkanları arasına seçilerek önemli bir uluslararası başarıya imza attı

        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 14:42 Güncelleme: 05.01.2026 - 14:42
        Dünya Ekonomik Forumu'ndan Kıvanç Zaimler'e Küresel Liderlik Görevi
        Kıvanç Zaimler, yeni rolü kapsamında, Advanced Energy Solutions platformunun stratejik gündeminin belirlenmesine, küresel önceliklerin şekillendirilmesine ve ileri enerji çözümlerinin dünya genelinde hızla ve etkin biçimde ölçeklenmesine yönelik çalışmalara liderlik edecek.

        Enerji ve iklim teknolojilerinde dönüşüm niteliği taşıyan alanlara odaklanan Advanced Energy Solutions; temiz yakıtlar, hidrojen, yeni nesil nükleer teknolojiler, enerji ve karbon depolama gibi başlıklarda, küresel ekosistemin en yenilikçi şirketlerini ve vizyoner liderlerini bir araya getiriyor. Platform, bu teknolojilerin yaygınlaşma süresini onlarca yıldan yıllara indirmeyi hedeflerken; teknoloji geliştiriciler, enerji üreticileri, yatırımcılar ve kamu arasında güçlü bir iş birliği zemini oluşturuyor. İleri enerji çözümlerinin küresel ölçekte hızla ölçeklenmesi, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve enerji dönüşümünün ekonomik, teknolojik ve toplumsal boyutlarıyla ele alınması, platformun yeni dönemdeki öncelikleri arasında yer alıyor.

        Sabancı Holding CEO’luğu görevinin yanında, ulusal ve uluslararası pek çok stratejik platformda aktif roller üstlenen Kıvanç Zaimler; Advanced Energy Solutions Eş Başkanlığı’nın yanı sıra Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkan Yardımcılığı, IICEC (İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi) Yönetim Kurulu Üyeliği, SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği gibi önemli sorumluluklar taşıyor. COP İklim Zirveleri ve Dünya Ekonomik Forumu gibi küresel platformlarda Türkiye’yi ve Sabancı Topluluğu’nu temsil eden Kıvanç Zaimler, enerji dönüşümü ve iklim politikalarına ilişkin uluslararası karar alma süreçlerine katkı sunmaya devam ediyor.

        TÜRKİYE’Yİ SADECE SABANCI HOLDİNG TEMSİL EDİYOR

        Advanced Energy Solutions bünyesinde, enerji ve iklim teknolojileri alanında faaliyet gösteren 20 uluslararası şirket yer alıyor.

        Platformda Türkiye’yi temsil eden tek şirket olan Sabancı Holding, yenilebilir enerji üretimi ve enerji dağıtımı iş kollarındaki tecrübelerinin yanı sıra ileri güneş ve rüzgâr teknolojileri, enerji depolama, füzyon gibi yeni nesil alanlardaki yetkinliklerini de küresel paydaşlarla paylaşarak Türkiye’nin bu alandaki vizyonunu uluslararası arenaya taşıyacak.

