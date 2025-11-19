Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Futbol Dünya Kupası biletini alan takımlar - Futbol Haberleri

        Dünya Kupası biletini alan takımlar

        Toplamda 48 takımın yer alacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen 42 ülke belli oldu. Futbolseverlerin merakla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde oynanacak. İşte detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 19.11.2025 - 13:23 Güncelleme: 19.11.2025 - 13:23
        1

        ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'na katılacak 42 ülke kesinleşti.

        2

        İşte 2026 Dünya Kupası'na katılması kesinleşen takımlar:

        3

        ABD (Ev Sahibi)

        4

        Meksika (Ev Sahibi)

        5

        Kanada (Ev Sahibi)

        6

        Yeni Zelanda

        7

        Özbekistan (Tarihte ilk kez Dünya Kupası'na katılacak)

        8

        Uruguay

        9

        Ürdün (Tarihte ilk kez Dünya Kupası'na katılacak)

        10

        Tunus

        11

        Paraguay

        12

        Mısır

        13

        Güney Kore

        14

        Kolombiya

        15

        Japonya

        16

        İran

        17

        Fas

        18

        Brezilya

        19

        Ekvador

        20

        Fildişi Sahili

        21

        Avustralya

        22

        Arjantin

        23

        Cezayir

        24

        Senegal

        25

        Katar

        26

        Portekiz

        27

        Norveç

        28

        İngiltere

        29

        Hollanda

        30

        Gana

        31

        Almanya

        32

        Fransa

        33

        Hırvatistan

        34

        Yeşil Burun Adaları

        35

        Suudi Arabistan

        36

        Güney Afrika

        37

        İspanya

        38

        İskoçya

        39

        İsviçre

        40

        Avusturya

        41

        Belçika

        42

        Curaçao

        43

        Haiti

        44

        Panama

