Dünya Kupası biletini alan takımlar
Toplamda 48 takımın yer alacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen 42 ülke belli oldu. Futbolseverlerin merakla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde oynanacak. İşte detaylar...
ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'na katılacak 42 ülke kesinleşti.
İşte 2026 Dünya Kupası'na katılması kesinleşen takımlar:
ABD (Ev Sahibi)
Meksika (Ev Sahibi)
Kanada (Ev Sahibi)
Yeni Zelanda
Özbekistan (Tarihte ilk kez Dünya Kupası'na katılacak)
Uruguay
Ürdün (Tarihte ilk kez Dünya Kupası'na katılacak)
Tunus
Paraguay
Mısır
Güney Kore
Kolombiya
Japonya
İran
Fas
Brezilya
Ekvador
Fildişi Sahili
Avustralya
Arjantin
Cezayir
Senegal
Katar
Portekiz
Norveç
İngiltere
Hollanda
Gana
Almanya
Fransa
Hırvatistan
Yeşil Burun Adaları
Suudi Arabistan
Güney Afrika
İspanya
İskoçya
İsviçre
Avusturya
Belçika
Curaçao