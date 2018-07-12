2018 Dünya Kupası'nda finali yönetecek hakem açıklandı... Pazar günü oynanacak finalde Fransa-Hırvatistan finalini Arjantinli hakem Nestor Pitana yönetecek.

Pitana, 2018 Dünya Kupası'ndaki 5. karşılaşmasında düdük çalacak. Arjantinli hakem, Rusya'nın Suudi Arabistan'ı 5-0 yendiği açılış maçını da yönetmişti. Böylece Dünya Kupası tarihinde ilk kez, açılış maçını yöneten hakem, finalde düdük çalacak.

Pitana, F Grubu'ndaki Meksika-İsveç, son 16 turundaki Hırvatistan-Danimarka ve çeyrek finaldeki Uruguay- Fransa maçlarını yönetti.