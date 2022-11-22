Fransa Avustralya mücadelesi için beklenen gün geldi çattı. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda günün sonucu en çok merak edilen maçlarından biri olan Fransa Avustralya karşılaşmasının başlama saati, yayıncı kanalı ve takımların muhtemel 11'lerini bir araya getirdik...