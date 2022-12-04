Al Thumama Stadı'ndaki mücadelenin ilk bölümünde Fransa oyunun kontrolünü ele geçirdi. Fransızlar, sağda Dembele ve solda Mbappe ile şekillenen ataklarla Polonya kalesinde gol aradı.

Fransa'da 13. dakikada Tchouameni kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda çok sert vurdu, kaleci Szczesny meşin yuvarlağı kornere çeldi. Polonya ise 21. dakikada Lewandowski ile Fransa kalesini yokladı. Lewandowski ceza yayı önünden şutunu çekti, top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Polonya gole çok yaklaştı. Bereszynski sol kanattan ceza sahasına girdi, altıpas önüne yerden gönderdiği topa Zielinski gelişine vurdu, meşin yuvarlak kaleci Lloris'ten döndü, Zielinski bir kez daha vurdu, bu kez top Hernandez'den döndü. Tehlikenin devam ettiği pozisyonda top son kez Frankowski'ye geldi. Bu oyuncunun sert şutunda, Varane çizgi üzerinde golü önledi.