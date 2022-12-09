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Hollanda - Arjantin | CANLI YAYIN

Hollanda - Arjantin maçının canlı yayını HTSPOR'da! 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor, favorilerden ikisi Hollanda ve Arjantin karşı karşıya geliyor. 19 maçtır yenilmeyen Hollanda ile son Dünya Kupası'na çıkan Messi ve arkadaşları yarı final mücadelesi veriyor

Dünya Kupası Hollanda Arjantin maçı canlı izle! Hollanda Arjantin maçı TRT 1 CANLI YAYIN HD linki... Hollanda Arjantin ilk 11'ler ve kadrolar

35' Molina

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda ile Arjantin karşı karşıya geliyor.

SAAT: 22.00
HAKEM: Mateu Lahoz
STAT: Lusail Stadı
YAYIN: TRT 1

HOLLANDA: Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, Blind, De Roon, De Jong, Gakpo, Bergwijn, Memphis

ARJANTİN: E. Martinez, Molina, Romero, Otamendi, L. Martinez, Acuna, De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Messi, Alvarez

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İki takım Dünya Kupası'nda 6. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 5 maçtan iki takım da 2'şer galibiyetle ayrılırken, 1 grup maçı golsüz sona erdi.

Dünya Kupası'na C Grubu'nda yer alan Arjantin, Suudi Arabistan karşısındaki 2-1'lik şok yenilgiyle turnuvaya başladı. İkinci maçında Meksika'yı, üçüncü maçında da Polonya'yı mağlup eden Tangocular, 6 puanla lider olarak son 16 biletini aldı.

Arjantin, son 16 turunda da Avustralya'yı 2-1 mağlup ederek Hollanda'nın rakibi oldu.

Dünya Kupası macerasına A Grubu'nda 2-0'lık Senegal galibiyetiyle başlayan Hollanda, Ekvador beraberliğinin ardından ev sahibi Katar'ı mağlup ederek 7 puanla grubu lider bitirdi.

Son 16 turunda B Grubu'nun ikincisi ABD'yi 3-1'le geçen Hollanda, çeyrek finale adını yazdırmıştı.

MESSI, ARJANTİN'İN EN GOLCÜSÜ OLMAYA ÇOK YAKIN

Avustralya karşısında fileleri havalandıran Messi, Dünya Kupalarındaki gol sayısını 9'a yükseltti.

Şampiyonada 8 golü bulunan Arjantin efsanesi Diego Armando Maradona'yı geride bırakan Messi, 1 gol daha atması halinde Arjantin'in Dünya Kupalarındaki en golcü ismi Batistuta'yı yakalayacak.

VAN GAAL'İN ÖĞRENCİLERİ 19 MAÇTIR YENİLMİYOR

Louis van Gaal, Hollanda'nın başına geçtiği Eylül 2021'den bu yana 19 maçtır yenilgi yüzü görmedi. "Portakallar", 14 galibiyet alırken, 5 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Hollanda ile Arjantin, çeyrek final aşamasından itibaren turnuvada üç kez karşılaştı. Fransa 1998'de Hollanda 2-1 kazanarak son 4 takım arasına kalırken, Arjantin 2014 Dünya Kupası yarı finalinde rakibini penaltılarla 4-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Tarihinde 3 kez finalde kaybeden Hollanda, bunlardan birini Arjantin karşısında yaşadı. 1978 Dünya Kupası finalinde "Portakallar"ı 3-1 yenen "Tangocular", şampiyonluğa uzandı.

Kupaya 36 maçlık yenilmezlik serisiyle gelen ancak ilk maçta Suudi Arabistan'a 2-1 yenilen Arjantin, kupaya uzanması halinde İspanya'nın ardından bunu başaran ikinci takım olacak.

2010 Güney Afrika'daki ilk maçında İsviçre'ye 1-0 yenilen İspanya, finalde tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etmişti.

DEPAY MI MESSI Mİ?

Hollanda-Arjantin mücadelesinde gözler iki takımın golcüleri Memphis Depay ile Lionel Messi'ye çevrildi.

28 yaşındaki Barcelonalı forvet Depay, son 30 milli maçında 34 gole doğrudan katkı sağlarken, 35 yaşındaki Messi ise son 39 maçında 38 gole doğrudan katkıda bulundu.

2006 ve 2014'teki turnuvalarda Hollanda'ya karşı forma giyen Messi, gol atma başarısını gösteremedi.

Hollanda Milli Takımı'nın yıldızı Mathes Gakpo da maçın seyrini değiştirebilecek isimlerden biri. 23 yaşındaki futbolcu, A Grubu'nda oynadıkları üç maçta da rakip fileleri havalandırmıştı.

MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

  • Hollanda ile Arjantin, Dünya Kupası'nda altıncı kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Turnuva tarihinde daha fazla maça sahne olan sadece iki eşleşme bulunuyor: Brezilya-İsveç (7) ve Arjantin-Almanya (7).
  • Arjantin'e rakip olduğu dokuz maçın sadece birini kaybeden Hollanda (4G 4B), tek mağlubiyetini 1978 Dünya Kupası finalinde aldı. Portakallar, Güney Amerikalı rakibiyle karşılaştığı son maça 2014 Dünya Kupası yarı finalinde çıktı ve o karşılaşmada seri penaltılar sonucunda elendi.

  • Hollanda ile Arjantin arasında oynanan son iki Dünya Kupası maçı da 0-0 sona erdi. Bu beraberliklerin ilki 2006'nın grup aşamasında gelirken; son karşılaşma 2014 yarı finalinde Arjantin'in seri penaltılar sonucundaki galibiyetine sahne oldu.
  • 1930 Dünya Kupası finalinde Uruguay'a kaybeden Arjantin, daha sonra bu turnuvanın grup sonrası aşamalarında sadece Avrupa ülkelerine elendi. Tangocular, 1998 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

  • Dünya Kupası'nda çeyrek final aşamasında boy gösterdiği son üç turnuvada da tur atlayan Hollanda (1998, 2010 ve 2014), en son 1994'te şampiyon olan Brezilya'ya mağlup oldu.

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