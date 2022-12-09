HOLLANDA: Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, Blind, De Roon, De Jong, Gakpo, Bergwijn, Memphis

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İki takım Dünya Kupası'nda 6. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 5 maçtan iki takım da 2'şer galibiyetle ayrılırken, 1 grup maçı golsüz sona erdi.

Dünya Kupası'na C Grubu'nda yer alan Arjantin, Suudi Arabistan karşısındaki 2-1'lik şok yenilgiyle turnuvaya başladı. İkinci maçında Meksika'yı, üçüncü maçında da Polonya'yı mağlup eden Tangocular, 6 puanla lider olarak son 16 biletini aldı.

Arjantin, son 16 turunda da Avustralya'yı 2-1 mağlup ederek Hollanda'nın rakibi oldu.