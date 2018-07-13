Türkiye'deki markalar için fiyat/rekabet araştırma hizmetleri sunan BrandZone Habertürk'e özel olarak Dünya Kupası öncesinde ve süresince düzenlenen teknoloji kampanyalarını ele aldı. Tüm kategoriler içerisinde TV kategorisi yüzde 23’lük kampanya oranıyla zirveye yerleşti.
Insert, gazete reklamı kampanya fiyatları ve online satış kanalları banner kampanyanlarını analiz eden BrandZone verilerine göre; 1 Haziran-10 Temmuz 2018 tarihleri arasında teknoloji kampanyaları incelendiğinde, tüm kategoriler içerisinde TV kategorisi yüzde 23’lük kampanya oranıyla ilk sırada yer aldı.
Online satış kanallarındaki banner kampanyaları incelendiğinde TV kampanyalarının oranının yüzde 38’e yükseldiği görüldü. Markaların ve bayilerin kendi düzenledikleri kampanyalar incelendiğinde ise TV kampanyalarının yüzde 20’lik kampanya oranıyla klima kampanyalarının ardından ikinci sırada yer aldığı ortaya çıktı.
TEKNOLOJİ VE HİPERMARKET KAMPANYALARINDA LG ZİRVEDE
Teknoloji, hipermarket, yerel ve online zincirlerdeki TV kategorisinde en fazla kampanya düzenleyen marka, yüzde 23’lük kampanya oranıyla LG oldu. Sıralamada yüzde 15’lik kampanya oranıyla Samsung ikinci; yüzde 12’lik kampanya oranıyla SEG üçüncü; yüzde 7’lik kampanya oranıyla Philips dördüncü; yüzde 6’lık kampanya oranıyla Vestel beşinci oldu.
BAYİ KAMPANYALARINA VESTEL DAMGA VURDU
Markaların ve bayilerin kendi düzenledikleri TV kategorisi kampanyalarına bakıldığında, yüzde 79’luk kampanya oranıyla Vestel en fazla kampanya düzenleyen marka oldu. Yüzde 7’lik kampanya oranıyla Regal ikinci; yüzde 4’lük kampanya oranıyla Philips üçüncü; yüzde 3’lük kampanya oranıyla Grundig ve Arçelik dördüncü sırada yer aldı.
EN ÇOK KAMPANYASI YAPILAN ÜRÜN SEG SMART LED TV OLDU
TV kategorisinde en çok kampanyası yapılan ürün, ortalama fiyatı bin 399 TL olan SEG Smart LED TV oldu. Sıralamada ortalama fiyatı 2 bin 279 TL olan LG Smart LED TV ikinci; ortalama fiyatı 3 bin 999 TL olan Philips UHD LED TV üçüncü; ortalama fiyatı 5 bin 344 TL olan Samsung Smart LED TV dördüncü; ortalama fiyatı bin 499 TL olan Hi-Level LED TV beşinci oldu.
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