Dünya Kupası'na özel lezzet şöleni
2026 FIFA Dünya Kupası'na katılan ülkelerin geleneksel mutfaklarından ilham alan özel lezzetler taraftarların beğenisine sunuldu. Türk mutfağından ilham alınan özel patates cipsi, 24 yıllık FIFA Dünya Kupası hasretinin bitmesine özel olarak sınırlı sayıda yeniden tasarlandı ve tüketicilerle buluştu.
Giriş: 27 Haziran 2026 - 16:19 Güncelleme:
FIFA Dünya Kupası 2026’nın Resmi Yiyecek Sponsoru FritoLay çatısı altındaki Ruffles’ın liderliğinde hayata geçirilen kampanya kapsamında geleneksel mutfaklardan ilham alan özel lezzetler taraftarlarla buluştu.
Dünya mutfaklarından ilham alan özel lezzet seçkisi Türkiye'de tüketicilerle üç farklı üründe buluştu: Arjantin’den ilhamla biftek lezzetinde, geleneksel Türk mutfağından ilhamla Turca ve İtalya’dan ilhamla pizza lezzetinde patates cipsleri tüketicilerin beğenisine sunuldu.
Türk mutfağından ilham alınan Turca ürünü, 24 yıllık FIFA Dünya Kupası hasretinin bitmesine özel olarak yeniden tasarlandı ve tüketicilerle buluştu.
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