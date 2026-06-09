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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Dünya Kupası'nda takımlar yabancılara emanet!

        Dünya Kupası'nda takımlar yabancılara emanet!

        ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek ülkelerin kulübelerinde ağırlıklı olarak yabancı uyruklu teknik adamlar görev yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 11:57 Güncelleme:
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        Dünya Kupası'nda takımlar yabancılara emanet!

        Turnuvada mücadele edecek 48 teknik adamdan 28'ini yabancılar, 20'sini ise yerliler oluşturacak.

        Yabancı teknik direktörlerin ağırlığı en çok Avrupa'da hissedilecek. Kıtada 7 yabancı teknik direktör uyruklarından başka ülkelerin başarısı için ter dökecek. Avrupa'dan 20 teknik adamsa başka ülkelerin takımının başında görev yapacak.

        28 YABANCI, 20 YERLİ

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda Panama, Güney Afrika, Avusturya, Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Portekiz, Uruguay, Yeni Zelanda, Türkiye, Cezayir, Haiti, Kanada, Ürdün, Ekvador, Paraguay, ABD, İngiltere, Belçika, Katar, Irak, Brezilya, Özbekistan, İsveç, Tunus, Fas, Gana, Suudi Arabistan ve Curaçao, tercihini yabancı teknik adamdan yana kullandı.

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        Fransa, Hırvatistan, Japonya, Arjantin, İskoçya, Yeşil Burun Adaları, Norveç, İsviçre, Hollanda, İspanya, İran, Almanya, Mısır, Fildişi Sahili, Bosna Hersek, Güney Kore, Meksika, Avustralya, Senegal ve Çekya ise turnuvaya kendi vatandaşı olan teknik direktörlerle katılacak.

        EN ÇOK ARJANTİNLİLER ÇALIŞACAK

        Dünya Kupası'nda en çok Arjantinli teknik direktörler kulübede olacak.

        Nestor Lorenzo, Lionel Scaloni, Marcelo Bielsa, Sebastian Beccacece, Gustavo Alfaro, Mauricio Pochettino'dan oluşan Arjantinli teknik adam topluluğunu Fransa 5, İspanya 4, Almanya ve İtalya 3 teknik direktörle takip edecek.

        EN GENCİ ALMAN, EN YAŞLISI HOLLANDALI

        Dünya Kupası'nda görev yapacak en genç teknik adam, Almanya Milli Takımı'nın patronu Julian Nagelsmann olacak.

        Hansi Flick'in ardından Almanya Milli Takımı'nın başına geçen ve 2024'teki Avrupa Şampiyonası'nda görev alan 38 yaşındaki Nagelsmann, kariyerinin ilk Dünya Kupası heyecanını yaşayacak.

        Curaçao Milli Takımı'nı tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na götüren 78 yaşındaki Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat ise organizasyonda en yaşlı teknik adam olarak görev yapacak.

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        Deneyimli teknik adam, bu organizasyonla birlikte kariyerinde üçüncü kez Dünya Kupası'nda kulübede olacak.

        38 yaşındaki Nagelsmann ile 78 yaşındaki Advocaat'ın takımları, Houston Stadı'nda oynanacak E Grubu ilk maçında karşı karşıya gelecek.

        YAŞ ORTALAMASI

        Dünya Kupası'ndaki 48 teknik adamın yaş ortalaması 57,3 oldu.

        2026 Dünya Kupası'nda teknik adamların yaş ortalaması, Katar 2022'ye göre 5,4 yaş arttı.

        2 TEKNİK ADAM KUPAYI KAZANDI

        2026 Dünya Kupası'nda görev yapacak 48 teknik adamdan 2'si daha önce şampiyonluk sevinci yaşadı.

        Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps ile Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, birer kez podyuma çıkarak kupayı kaldırdı.

        Deschamps, 2018 Dünya Kupası'nda Fransa'yla bu sevinci yaşarken Katar 2022'de Deschamps'ın çalıştırdığı Fransa'yı finalde yenen Scaloni'nin Arjantin'i şampiyonluğun sahibi oldu.

        İki teknik adamdan biri, 2026'da bir kez daha şampiyonluğa ulaşması halinde 2 Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan İtalyan teknik direktör Vittorio Pozzo'nun rekoruna ortak olacak.

        Öte yandan Deschamps, ülkesinin ev sahibi olduğu 1998 Dünya Kupası'nda da futbolcu olarak şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

        48 TAKIM VE TEKNİK DİREKTÖRLERİ

        Teknik Direktör Vatandaşlığı (Ülkesi) Çalıştırdığı Takım Yaş
        Didier Deschamps Fransa Fransa 57
        Zlatko Dalic Hırvatistan Hırvatistan 59
        Hajime Moriyasu Japonya Japonya 57
        Lionel Scaloni Arjantin Arjantin 48
        Steve Clarke İskoçya İskoçya 62
        Bubista Yeşil Burun Adaları Yeşil Burun Adaları 56
        Thomas Christiansen İspanya Panama 53
        Stale Solbakken Norveç Norveç 58
        Hugo Broos Belçika Güney Afrika 74
        Murat Yakın İsviçre İsviçre 51
        Ralf Rangnick Almanya Avusturya 67
        Nestor Lorenzo Arjantin Kolombiya 60
        Sebastien Desabre Fransa Demokratik Kongo Cumhuriyeti 49
        Ronald Koeman Hollanda Hollanda 63
        Luis de la Fuente İspanya İspanya 64
        Roberto Martinez İspanya Portekiz 52
        Amir Ghalenoei İran İran 62
        Marcelo Bielsa Arjantin Uruguay 70
        Darren Bazeley İngiltere Yeni Zelanda 53
        Julian Nagelsmann Almanya Almanya 38
        Vincenzo Montella İtalya Türkiye 51
        Hossam Hassan Mısır Mısır 59
        Emerse Fae Fildişi Sahili Fildişi Sahili 42
        Vladimir Petkovic İsviçre Cezayir 62
        Sebastien Migne Fransa Haiti 53
        Sergej Barbarez Bosna Hersek Bosna Hersek 54
        Jesse Marsch ABD Kanada 52
        Jamal Sellami Fas Ürdün 55
        Myung-bo Hong Güney Kore Güney Kore 57
        Javier Aguirre Meksika Meksika 67
        Sebastian Beccacece Arjantin Ekvador 45
        Gustavo Alfaro Arjantin Paraguay 63
        Mauricio Pochettino Arjantin ABD 54
        Tony Popovic Avustralya Avustralya 52
        Pape Thiaw Senegal Senegal 45
        Thomas Tuchel Almanya İngiltere 52
        Rudi Garcia Fransa Belçika 64
        Julen Lopetegui İspanya Katar 59
        Graham Arnold Avustralya Irak 62
        Carlo Ancelotti İtalya Brezilya 66
        Fabio Cannavaro İtalya Özbekistan 52
        Graham Potter İngiltere İsveç 51
        Miroslav Koubek Çekya Çekya 74
        Sabri Lamouchi Fransa Tunus 54
        Mohamed Ouahbi Belçika Fas 49
        Carlos Queiroz Portekiz Gana 73
        Georgios Donis Yunanistan Suudi Arabistan 56
        Dick Advocaat Hollanda Curaçao 78
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