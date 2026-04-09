Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Dünya Kupası'nda Türk hakemler yok! - Futbol Haberleri

        Dünya Kupası'nda Türk hakemler yok!

        FIFA, 11 Haziran-19 Temmuz'da ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda görev alacak hakemleri açıkladı. Turnuvada Türk hakemler boy göstermeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 19:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        FIFA'nın açıklamasına göre organizasyonda 6 konfederasyon ve 50 ülkeden 52 orta hakem, 88 yardımcı hakem ve 30 video yardımcı hakem görev yapacak.

        Türk hakemin yer almayacağı Dünya Kupası'nda düdük çalacak 52 orta hakem ve ülkeleri şöyle:

        Abdulrahman Al Jassim (Katar), Khalid Al Turais (Suudi Arabistan), Yusuke Araki (Japonya), Omar Abdulkadir Artan (Somali), Pierre Atcho (Gabon), Ivan Barton (El Salvador), Dahane Beida (Moritanya), Juan Gabriel Benitez (Paraguay), Juan Calderon (Kosta Rika), Raphael Claus (Brezilya), Ismail Elfath (ABD), Espen Eskas (Norveç), Alireza Faghani (Avustralya), Yael Falcon Perez (Arjantin), Drew Fischer (Kanada), Cristian Garay (Şili), Katia Garcia (Meksika), Mustapha Ghorbal (Cezayir), Alejandro Hernandez (İspanya), Dario Herrera (Arjantin), Jalal Jayed (Fas), Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Yeni Zelanda), Istvan Kovacs (Romanya), François Letexier (Fransa), Ma Ning (Çin), Adham Makhadmeh (Ürdün), Danny Makkelie (Hollanda), Szymon Marciniak (Polonya), Maurizio Mariani (İtalya), Hector Said Martinez (Honduras), Amin Mohamed (Mısır), Oshane Nation (Jamaika), Glenn Nyberg (İsveç), Michael Oliver (İngiltere), Omar Al Ali (Birleşik Arap Emirlikleri), Kevin Ortega (Peru), Tori Penso (ABD), Joao Pinheiro (Portekiz), Ramon Abatti (Brezilya), Cesar Ramos (Meksika), Andres Rojas (Kolombiya), Sandro Schaerer (İsviçre), Ilgiz Tantashev (Özbekistan), Anthony Taylor (İngiltere), Gustavo Tejera (Uruguay), Facundo Tello (Arjantin), Abongile Tom (Güney Afrika), Clement Turpin (Fransa), Jesus Valenzuela (Venezuela), Slavko Vincic (Slovenya), Wilton Sampaio (Brezilya), Felix Zwayer (Almanya).

