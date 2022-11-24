Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası H Grubu maçında Portekiz, Gana'yı 3-2 mağlup etti. Cristiano Ronaldo, penaltıdan attığı golle 5 farklı Dünya Kupası'nda fileleri havalandıran tek futbolcu olarak da tarihe geçti.
RONALDO TARİHE GEÇTİ!
Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı, Gana maçıyla birlikte adını tarihe yazdırdı. Dünya Kupası H Grubu maçında Ronaldo 65. dakikada attığı penaltı golüyle geçilmesi zor bir rekorun sahibi oldu. 37 yaşındaki yıldız bu golle Dünya Kupası tarihinde 5 farklı turnuvada fileleri havalandıran ilk oyuncu unvanını elde etti. Cristiano Ronaldo; 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022'deki turnuvalarda gol atmıştı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
6. dakikada Ruben Neves, Mohammed Kudus'tan kaptığı top sonrasında ceza yayının gerisinden şutunu çekiyor ancak top savunmadan geri dönüyor.
10. dakikada Portekiz, gole çok yaklaşıyor. Gana savunmasında yapılan pas hatası sonrasında topla buluşan Bruno Fernandes, savunmanın arasında Cristiano Ronaldo'yu çok iyi görüyor. Cristiano Ronaldo, ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda son anda vuruşunu yapıyor ancak açıyı iyi kapatan Lawrence Ati-Zigi'den dönen top son olarak Cristiano Ronaldo'a çarparak auta gidiyor.
13. dakikada Bruno Fernandes, sol kanattan köşe vuruşunu paslaşarak kullanıyor. Raphael Guerreiro, ceza alanı hemen içinden ortasını yapıyor. Cristiano Ronaldo, arka direkte çok iyi yükselerek kafa vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta çıkıyor.
31.dakikada Portekiz'de Cristiano Ronaldo topu ağlara gönderiyor ancak hakem Ismail Elfath, öncesinde Cristiano Ronaldo'nun Alexander Djiku'ya faul yaptığını belirtiyor.
37. dakikada Mohammed Kudus'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ruben Neves ön direkte kafayla topu uzaklaştırıyor.
42. dakikada Cristiano Ronaldo'un ceza alanı sol çaprazından yaptığı vuruşta top Daniel Amartey'den geri dönüyor.
45. dakikada Mohammed Kudus, tabanıyla Joao Cancelo'nun ayak bileğine doğru yaptığı sert müdalenin ardından sarı kart görüyor.
56. dakikada Portekiz'de ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. William Carvalho, Otavio'nun yerine oyuna dahil oluyor.
62. dakikada Mohammed Salisu'nun Cristiano Ronaldo'ya ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Ismail Elfath penaltı noktasını gösteriyor.
65. dakikada Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan attığı golle öne geçiyor. Cristiano Ronaldo, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu kaleci Lawrence Ati-Zigi'nin sağından ağlarla buluşturuyor.
73. dakikada Gana, Andre Ayew'in golüyle maçta eşitliği sağlıyor. Ceza alanı sol çaprazında Mohammed Kudus'un çevirdiği topta Danilo Pereira'nın ayaklarının altıdan seken top altıpas içine geliyor. O noktaya hareketlenen Andre Ayew topu filelerle buluşturuyor.
78. dakikada Portekiz, Joao Felix'in golüyle maçta bir kez daha öne geçiyor. Bruno Fernandes'in güzel ara pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Joao Felix, kaleci Lawrence Ati-Zigi'nin üzerinden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturuyor.
80. dakikada Portekiz, Rafael Leao'nun attığı golle skoru 3-1'e getiriyor. Orta alanda Jordan Ayew'in kaptırdığı top sonrasında başlayan atakta Bruno Fernandes, topla birlikte katetikten sonra pasını Rafael Leao'ya çıkarıyor. Rafael Leao, ceza alanı sol çaprazından sağ ayağının içiyle uzak köşeye etkili bir vuruş yaparak topu filelerle buluşturuyor.
89. dakikada Gana, Osman Bukari'nin golüyle skoru 3-2 yapıyor. Uzun gönderdilen pas sonrasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Abdul Rahman Baba'nın ortasında Joao Cancelo'dan seken top altıpas çizgisi üzerinde Osman Bukari'ye geliyor. Osman Bukari, kafayla yaptığı düzgün vuruşla topu filelerle buluşturuyor.
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