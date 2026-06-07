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        Haberler Spor 2018 Dünya Kupası Dünya Kupası tarihi: 2018

        Dünya Kupası tarihi: 2018

        2018'de Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın şampiyonu Fransa oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 13:46 Güncelleme:
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        Dünya Kupası tarihi: 2018

        Rusya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ipi göğüsleyen taraf Fransa oldu.

        Rusya, Portekiz-İspanya, Belçika-Hollanda ve İngiltere ile girdiği ev sahipliği yarışı sonunda 21. Dünya Kupası'nı düzenleme hakkı elde etti.

        Turnuvaya Avrupa'dan 14, Güney Amerika, Afrika ve Asya'dan 5'er, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler'den 3 ekip katıldı.

        Kupada Avrupa'dan Belçika, Hırvatistan, Danimarka, İngiltere, Fransa, Almanya, İzlanda, Polonya, Portekiz, Rusya, Sırbistan, İspanya, İsveç, İsviçre, Güney Amerika'dan Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Peru, Uruguay, Afrika'dan Mısır, Fas, Nijerya, Senegal, Tunus, Asya'dan Avustralya, İran, Japonya, Suudi Arabistan, Güney Kore, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler'den Kosta Rika, Meksika ve Panama yer aldı.

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        FRANSA'NIN İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞU

        Fransızlar, 1998 Dünya Kupası'ndan 20 sene sonra turnuva tarihindeki ikinci zaferini elde etti.

        Teknik direktör Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, C Grubu'nda Avustralya'yı 2-1, Peru'yu 1-0 yendi ve Danimarka ile 0-0 berabere kaldı. İkinci turda Arjantin'i 4-3 mağlup eden Fransa, çeyrek finalde Uruguay'ı 2-0, yarı finalde de Belçika'yı 1-0 ile geçerek finale kaldı.

        Rusya 2018 finali, Fransa ile Hırvatistan arasında 15 Temmuz 2018'de Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda yaklaşık 78 bin seyircinin önünde oynandı. Fransızlar, 18. dakikada Mario Mandzukic'in kendi kalesine, 38. dakikada Antoine Griezmann'ın penaltıdan, 59. dakikada Paul Pogba ve 65. dakikada Kylian Mbappe'nin golleriyle zafere ulaştı. Hırvatistan'da Ivan Perisic'in 28 ve Mario Mandzukic'in 69. dakikada bulduğu goller, şampiyonluk için yeterli olmadı.

        DESCHAMPS TARİHE GEÇTİ

        Fransız Didier Deschamps, Dünya Kupası'nı hem futbolcu hem de teknik adam olarak kazanan üçüncü isim ünvanını aldı.

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        Mario Zagallo, 1958 ve 1962'de futbolcu olarak Brezilya ile şampiyonluğa ulaştı, 1970'te de bu kez teknik direktör olarak ülkesini zirveye taşıdı.

        Franz Beckenbauer, 1974 Dünya Kupası'nı kaptan olarak havaya kaldırdı, aynı başarıyı 1990'da Almanya'yı dünya şampiyonluğuna ulaştırarak yaşadı.

        Deschamps ise 1998'de ülkesinde düzenlenen Dünya Kupası'nda futbolcu, 2018 Rusya'da ise teknik direktör olarak kupaya uzandı.

        HIRVATLAR YİNE FRANSA'YA TAKILDI

        Hırvatistan, tarihinde ilk kez yükseldiği Dünya Kupası finalinde Fransa'ya kaybederek kupanın bir adım uzağında kaldı.

        Hırvatlar, daha önce en büyük başarısını Fransa 1998'de üçüncü olarak elde etti. Bu turnuvanın yarı finalinde yine Fransa ile karşılaşan ve 2-1 yenilen Hırvatistan, üçüncülük maçında ise Hollanda'yı 2-1 ile geçti.

        KUPANIN EN YAŞLI OYUNCUSU EL HADARY

        Rusya 2018'de görev alan Mısırlı Essam El Hadary, Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı futbolcu oldu.

        Kupada Suudi Arabistan karşısında sahaya çıkan Mısır'ın emektar file bekçisi, bu ünvanı 45 yaş 161 günle ele geçirdi.

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        El Hadary, 43 yaş 3 günlükken Brezilya 2014'te görev yapan Kolombiyalı kaleci Faryd Mondragon'u geride bırakmayı başardı.

        GOL KRALI KANE

        Rusya'daki turnuvanın gol kralı, İngiltere'den Harry Kane oldu.

        Kane'in rakip fileleri 6 kez havalandırdığı turnuvada Belçika'dan Romelu Lukaku, Portekiz'den Cristiano Ronaldo, Rusya'dan Denis Cheryshev, Fransa'dan Kylian Mbappe ve Antoine Griezmann 4'er gol kaydetti.

        64 MAÇTA 169 GOL ATILDI

        Rusya 2018'de yapılan 64 maçta 169 gol atıldı.

        Maç başına 2,64 gol ortalamasının yakalandığı kupanın en skorer takımları ise 16 golle Belçika, 14'er golle Fransa ve Hırvatistan oldu.

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