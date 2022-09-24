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Dünya Messi ve Rodrigo De Paul'ü konuşuyor

Arjantin gece yarısında Honduras'ı 3-0 mağlup ederken geçen günlerde antrenmanda arbede yaşayan Rodrigo De Paul ile Messi'nin görüntüleri gündeme oturdu!

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  • Dünya Messi ve Rodrigo De Paul'ü konuşuyor

    2022 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Honduras'ı konuk eden Arjantin sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılsa da mücadeleye Tangocuların performansı değil, Messi'nin yere yığıldığı an ve sonrasında yaşananlar damga vurdu.
  • Dünya Messi ve Rodrigo De Paul'ü konuşuyor

    Maçın henüz 16. dakikasında Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçen Arjantin 45'te Messi'nin penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı.
  • Dünya Messi ve Rodrigo De Paul'ü konuşuyor

    Arjantinli 69. dakikada rakip savunmanın büyük hatasında yaptığı şık aşırtma vuruşla maçın sonucunu söyledi: 3-0.
  • Dünya Messi ve Rodrigo De Paul'ü konuşuyor

    Mücadelenin 39. dakikasında ise saha bir anda karıştı. İki Honduraslı futbolcu arasında kalan Messi sert bir faulün ardından yere yığıldı.
  • Dünya Messi ve Rodrigo De Paul'ü konuşuyor

    Arjantinli futbolcular hemen Honduraslı futbolcuların üzerine koşarken aralarında ilk tepkiyi Rodrigo De Paul'ün vermesi de gündeme oturdu.
  • Dünya Messi ve Rodrigo De Paul'ü konuşuyor

    Geçen günlerde antrenmanda Messi ve Rodrigo De Paul tartışmış, Arjantin basınına göre birbirlerine küçük yumruklar atmışlardı! 
  • Dünya Messi ve Rodrigo De Paul'ü konuşuyor

    Mundo Deportivo'nun haberine göre De Paul, 10 numaralı süperstara girdikleri tartışma sırasında, "Aptal mısın Messi?" diye sorunca ortalık kızışmıştı. 
  • Dünya Messi ve Rodrigo De Paul'ü konuşuyor

    Bu soru sonrasında sinirlenen Messi, takım arkadaşına hafif bir tokat atmıştı. 
  • Dünya Messi ve Rodrigo De Paul'ü konuşuyor

    Antrenmanda Paredes devreye girip ve De Paul'u uzaklaştırmıştı. 
  • Dünya Messi ve Rodrigo De Paul'ü konuşuyor

    Maç sırasında ortaya çıkan bu görüntüler dünyanın gündemine oturdu ve sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
  • Dünya Messi ve Rodrigo De Paul'ü konuşuyor
  • Dünya Messi ve Rodrigo De Paul'ü konuşuyor
  • Dünya Messi ve Rodrigo De Paul'ü konuşuyor

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