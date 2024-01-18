Dünya'nın derinliklerindeki gizem: En uzak bölge olan Nemo Noktası hakkında bilinmeyenler

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Bu noktaya en yakın medeniyet ise yaklaşık 4 bin 23 kilometre uzakta bulunan Yeni Zelanda veya Şili'nin yaklaşık 3 bin 540 kilometre batısında bulunan en izole yerleşim adalarından biri olan Paskalya Adası’dır. Ayrıca Nemo'ya en yakın kişiler, uzaydaki Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) bulunan astronotlardır, noktayı işaret eden yerden yaklaşık 415 kilometre uzakta bulunuyorlar.

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BU BÖLGEDE CANLI YAŞIYOR MU? Derin denizin aşırı basıncı, güneş ışığı ile besin eksikliği ve okyanus akıntılarından oluşan bir sistem içerisinde olması gibi sebepler, bu bölgede balık veya diğer deniz canlıların yaşamasını zorlaştırıyor. Ancak bazı bilim insanları, bu noktada deniz tabanındaki volkanik deliklerin yakınında yaşayan birkaç bakteri ve küçük yengeçleri belgelediler.