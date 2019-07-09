Jeff Bezos kimdir?

Dünya'da milyonlarca kullanıcısı olan e-ticaret alışveriş sitesi olan Amazon'un kurucusu olan Jeff Bezos e-ticaret alanında Dünya çapında internetten alışveriş konusunun çıkış yapmasını sağlayan insan olacakta bilinir. İşte Jeff Bezos'un hayatı ve kariyeri...

JEFF BEZOS KİMDİR?

Jeff Bezos tam adıyla Jeffrey Preston 12 Ocak 1964'te ABD New Mexio doğumludur. Amazon.com'un kurucusu olan Amerikan girişimci ve iş adamı. E-ticaretin gelişmesine büyük katkı sağladı. Amazon.com onun yönetiminde dünyanın en büyük ve örnek alınan internet satışı şirketi oldu.Bu öncü hareketi nedeniyle Time Dergisi tarafından 1999'da Yılın Kişisi seçildi. Amazon.com haricinde havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin'in de kurucusu ve sahibi olan Bezos, 2013 yılında The Washington Post gazetesini satın aldı.

27 Temmuz 2017'de, toplam serveti 90 milyar $'ı geçince yaşayan en zengin insan unvanını aldı. Serveti, 24 kasımda ilk kez 100 milyar doları aştı. Forbes, 6 Mart 2018'de, 112 milyar dolarlık servetiyle Bezos'u dünyanın en zengin insanı olarak belirledi. Temmuz 2018'de net serveti 150 milyar dolara yükseldikten sonra “modern tarihin en zengin insanı” olarak belirlendi.

AMAZON'UN KURULUŞU

Jeff Bezos, Amazon'u çalışanlarıyla birlikte yazılım geliştirmeye başladığı garajında kurdu. Operasyonun hızla büyümesi, ofisin de kısa süre içinde gelişmesine neden oldu. Şirketin ilk başarısı beklenmedik derecede devasa oldu. Hiçbir basın promosyonu olmaksızın satışlar hızla arttı ve yabancı ülkelere de satışlar gerçekleştirildi. Bunun neticesinde 1997 yılında Amazon.com halka açıldı. İki yıl sonra tüm rakiplerini geride bırakarak e-ticaret lideri oldu.

24 saat açık ve kullanıcı dostu bir site olan Amazon, kullanıcıları okudukları kitaplar veya izledikleri filmler hakkında yorum yapmaya teşvik ederek kısa süre içinde lider konuma geldi. 1998’de CD satışına başlayan Jeff Bezos, ilerleyen senelerde daha fazla sektöre yayıldı. 2007 yılında okuma cihazı Kindle çıktı.

Kablosuz internet ağına sahip olan bu dijital kitap okuyucu üzerinden kullanıcılar kitap satın alabiliyor, yükleyebiliyor ve okuyabiliyordu. Kindle o kadar çok sevildi ki, 2010 yılında Kindle üzerinden satın alınan kitap adetinin, basılı kitap satışlarını geçtiği açıklandı. Aynı yıl Amazon kendi dizilerini ve filmlerini yapacağı bir stüdyo projesini başlattı.

Amazon inanılmaz başarılarıyla Jeff Bezos’un tüm zamanını ve enerjisini kontrol ediyormuş gibi görünse de, işin aslı öyle değildi. Bezos 2000 yılında Blue Origin adında bir uzay şirketi kurdu ve kısa süre sonra Teksas’ta bir fırlatma alanı satın aldı.

Jeff Bezos ayrıca 2013 yılında 250 milyon dolarlık bir anlaşmayla Washington Post’u satın aldı. Temmuz 2018'de net serveti 150 milyar dolara yükseldikten sonra “modern tarihin en zengin insanı” olarak belirlendi.