Gizli kahraman pilotlarımızın 26 Nisan Pilotlar Günü kutlu olsun.

Her gün yüz binlerce insanın güvenle dünyanın her yerine ulaşmasını sağlayan pilotlar tartışmasız havacılığın en önemli öğelerindendir. Pilotlar gününüz kutlu olsun.Yüksek stres altında ve saat mevhumu olmaksızın çalışan, gökyüzünü evi bilen pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü kutlarız.

Sen özelsin ve umarım yüzünde kocaman bir gülümseme ile gün boyunca havada yüzersin mutlu yıllar!

Yüksek stres altında ve saat mevhumu olmaksızın çalışan, gökyüzünü evi bilen pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü kutlarız.