Öne Çıkanlar
Dünya Ralli Şampiyonası
Motor Sporları
Haberler > Motor Sporları

Dünya Ralli Şampiyonası 10. ayağı Marmaris'te gerçekleştirilecek

Marmaris'te gerçekleştirilecek Dünya Ralli Şampiyonası 10. ayağı öncesi içinde hastane, kafe, restoran, medya ve canlı yayın merkezi ile yarışa katılacak otomobillerin tamirlerinin yapılacağı platformlar bulunan alan hazırlandı

11 Eylül 2018 Salı, 13:58:31 | Güncelleme:

Muğla'da Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. ayağı olarak gerçekleştirilecek Türkiye Rallisi öncesi her türlü ihtiyacın karşılanacağı yaşam alanı oluşturuldu. Bin kişilik ekibin çalışma yürüttüğü alana, 130 tır malzeme ve platform taşıdı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Muğla ve çevresinde, Türkiye Rallisi adıyla 13-16 Eylül'de düzenlenecek şampiyona öncesi ilçeye gelen 22 ülkeden 68 otomobil ve 136 sporcu hazırlıklarına başladı.

Takımlara servis veren, son teknolojiyle donatılmış tırlar da malzemeleri ve otomobilleri servis alanına getirdi.

İçmeler Mahallesi Asparan mevkisindeki Türkiye Rallisi Servis Alanı'nda adeta küçük bir şehir kuruldu. Hastane, kafe, restoran, medya ve canlı yayın merkezi, garaj alanlarının bulunduğu bölgeye 130 tır malzeme ve platform taşırken yaklaşık bin kişilik ekip de burada çalışma yürütüyor.

Bölgeye gelen bazı takımların iki katlı donanımlı garaj alanı oluşturduğu görülürken bazı takımlar ise tırları dönüştürerek garaj ve yaşam alanı kurdu.

Türkiye Rallisi Yarışma Direktörü Murat Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. ayağında, federasyon görevlileri harici özel olarak kurulan servis alanında sadece takımların 700 kişiyle 136 sporcuya hizmet vereceğini söyledi.

Türkiye Rallisi’nde yarışacak bütün ekiplerin Marmaris'e geldiğini aktaran Kaya, yarışa katılacak pilotların yol notu kontrollerini ve antrenmanları yapacaklarını ifade etti.

RALLİNİN KALBİ BURASI

Pilotların ilk kez yarışacakları parkuru kontrol edeceklerini anlatan Kaya, perşembe günü otomobillerin seyirci etabına giderek start alacağını bildirdi.

Servis alanında, bir kentte olan her türlü hizmetin sağlandığına dikkati çeken Kaya, şöyle konuştu:

"Marmaris’te küçük bir şehir kuruldu. Bir hafta boyunca görevliler, pilotlar bu şehirde yaşayacak. Bu şehirde hastane kuruldu, içinde doktoru, hemşiresi ve bütün ekipmanlar var. Doping kontrolü için hazırlanan bölüm var. Araç kontrol alanları, medya merkezi, canlı yayın merkezi, sürücülerin bekleme alanı, internet, kapalı park alanı mevcut. Burada otomobiller geliyor, gidiyor bakımları yapılıyor. Servis alanında her türlü ihtiyaç karşılanıyor. Rallinin kalbi burası. Otomobil arızalı veya hasarlı geldiğinde burada tamir edilip yarışa geri dönüyor. Tabii belli süre ve belli personelle tamirler yapılıyor. Buradan çıkıp yarışıyor, gün sonunda yine buraya geliyor. Her takımın belli sayıda mekanik personeli var. Burada her şey zamanına ve kuralına göre bunları denetleyen mekanizma var."

OTOMOBİLLERE YAPILAN İŞLEMLERİ SEYİRCİLER DE İZLEYEBİLECEK

Servis alanına seyircilerin de ilgi gösterdiğini vurgulayan Kaya, "Otomobillere yapılan işlemleri burada seyirciler de izleyebilecek. Burada gerçekleştirilen müdahaleleri canlı olarak izleyebiliyorlar. Pilotları daha yakından görebiliyorlar. Herkes burada iç içe olacak. Burası çok kalabalık bir mutfak gibi. Servis alanı rallinin kalbi ve mutfağı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, vatandaşlardan yarışı izlemeye gelerek destek vermelerini beklediklerini sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.