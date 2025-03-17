Dünya Şampiyonası'ndan dönen kadın milli boksörlere coşkulu karşılama!

Sırbistan'ın Niş kentindeki şampiyonada 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak takım halinde dünya üçüncüsü olan ay yıldızlı boksörler, Niş'ten karayolu ile Belgrad'a oradan da kalkan uçakla öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi.

Organizasyonda olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli 66 kiloda altın, 52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş ve 81 kiloda Büşra Işıldar gümüş, 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman ile +81 kiloda Elif Güner ise bronz madalya kazanmayı başardı.

🇹🇷 Milli boksörlerimiz Türkiye'ye geri döndü! 🛬 pic.twitter.com/ZMrOBjMevo — HT Spor (@HTSpor) March 17, 2025

Sporcular Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Büşra Işıldar ve Esra Yıldız Kahraman ile milli takım antrenörleri İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

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Güzel turnuva geçirdiklerini aktaran Buse Naz Çakıroğlu, "Olimpiyatlardan sonra kısa süre vardı. Buradaki performansımız olimpiyatın kalıntılarıydı. Biraz toparlanıp Dünya Şampiyonası'nda performans göstermeye çalıştık. Başarılı da olduk. Mutlu olduğumuz nokta olimpiyattaki performansımızın aynısını gösterdik. Busenaz Sürmeneli de kendisini buldu. Dünya şampiyonu olarak bizimle beraber. Takım olarak daha güçlüyüz." diye konuştu.

BUSENAZ SÜRMENELİ: ASIL HEDEFİMİZ 2028 OLİMPİYATLARI Dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, asıl hedeflerinin 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları olduğunu yineledi. Milli boksör, organizasyonun kendisi için önemli olduğunun altını çizerek, "Biz kısa süreli bir çalışmayla oraya gittik. Paris'ten üzüntüyle dönmüştüm. Burası benim geri dönüş biletimdi. Görünmeyen çok şey var. Bu gördüğünüz kişiler benim toparlanmamda büyük rol oynadılar. Beni motive ettiler. Onlara çok teşekkür ederim. Bu takımı iyi izleyin. Asıl hedefimiz 2028 yılındaki olimpiyatlar. Buse ile gittiğimiz her yerde kolbastı oynamayı seviyoruz. Los Angeles’ta da oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı. 🔹 "En önemli hedefimiz 2028 Los Angeles Olimpiyatları. Bu turnuva bizim için şu açıdan kıymetliydi, Busenaz Sürmeneli kendini buldu."



🗣️ Buse Naz Çakıroğlu, HT Spor Muhabiri @uguryapiici'nın sorularını yanıtladı. pic.twitter.com/UEEfG5zMFe — HT Spor (@HTSpor) March 17, 2025 ESRA YILDIZ KAHRAMAN: KADIN BOKSUNU NEREYE TAŞIDIĞIMIZI GÖSTERDİK Bronz madalya kazanan Esra Yıldız Kahraman ise takım olarak güzel başarı elde ettiklerini ifade eti. REKLAM Esra, "Çok mutluyuz. Kadın boksunu da nereye taşıdığımızı göstermiş olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kulübüme ve federasyonumuza da teşekkür ediyorum. Başkanımıza, kulübümüze ve federasyonumuza teşekkür ederim." şeklinde görüş belirtti.