Dünya Sanat Günü’nde Süreyya Operası’nda konser

        Dünya Sanat Günü kapsamında Kadıköy Süreyya Operası'nda düzenlenen konserde, şef Hakan Şensoy yönetimindeki Aromsa Oda Orkestrası ile viyola sanatçısı Barış Kerem Bahar ve viyolonsel sanatçısı Ji Hyun Oh solist olarak sahne aldı. Programda Mozart, Bach, Haydn ve Arensky'nin eserlerine yer verildi

        Giriş: 18 Nisan 2026 - 15:50 Güncelleme:
        Dünya Sanat Günü kapsamında, 16 Nisan 2026’da Kadıköy Süreyya Operası sahnesinde konser gerçekleştirildi.

        Şef Hakan Şensoy yönetimindeki Aromsa Oda Orkestrası'nın sahne aldığı konserde, viyola sanatçısı Barış Kerem Bahar solist olarak yer aldı.

        Sanatçı Bach'ın Viyola ve Yaylı Çalgılar için Mi bemol Majör Konçertosu'nu (BWV 169, BWV 49, BWV 1053 düzenlemesi) Türkiye'de halka açık bir konserde ilk kez seslendirdi. Konserde ayrıca Brezilyalı besteci José Elizondo'nun Dawn of Hope adlı eseri de yorumlandı.

        İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi ve Uluslararası İstanbul Viyola Günleri'nin genel sanat yönetmeni Bahar, performansıyla beğeni topladı.

        Konserde ayrıca viyolonsel sanatçısı Ji Hyun Oh, Joseph Haydn'ın Viyolonsel Konçertosu'nu icra etti.

        Programda Wolfgang Amadeus Mozart ve Anton Arensky'nin eserlerine de yer verildi.

        Uluslararası Sanat Birliği tarafından 2011 yılında kabul edilen Dünya Sanat Günü, 2012'den bu yana sanat ile toplum arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla tüm dünyada kutlanıyor.

        UNESCO tarafından 2019'da resmen ilan edilen bu özel gün, aynı zamanda Leonardo da Vinci'nin doğum günü olarak kabul ediliyor.

        Haberin görseli: Umut Atılanok

