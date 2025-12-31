Dünya satranç 1 numarasından Yağız'a büyük övgü

Katar’ın başkenti Doha'da 25–31 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 2025 Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası sona erdi.

Şampiyonanın genel kategorisinde Türkiye'yi GM Yağız Kaan Erdoğmuş, GM Ediz Gürel, GM Mustafa Yılmaz, GM Emre Can, GM Vahap Şanal ve GM Cem Kaan Gökerkan temsil ederken; kadınlar kategorisinde ise uluslararası usta (IM) Ekaterina Atalık ve WIM Gülenay Aydın mücadele etti.

KADINLARDA İLK 10’DA BÜYÜK BAŞARI Üç gün süren hızlı satranç müsabakalarında milli sporcular önemli dereceler elde etti. Kadınlar kategorisinde IM Ekaterina Atalık, 33'üncü sırada başladığı şampiyonayı 6'ncı sırada tamamlayarak Türk satranç tarihinde önemli bir başarıya imza attı. Genel kategoride GM Yağız Kaan Erdoğmuş, 156'ncı sırada başladığı şampiyonada sondan önceki tur dünya sıralamasının 1 numarasındaki Magnus Carlsen'le final niteliğinde bir karşılaşma oynadı. Carlsen'e mağlup olan Erdoğmuş, şampiyonayı 15'inci sırada tamamladı.