Dünya Su Günü nedir, neden kutlanır, önemi nedir? 22 Mart Dünya Su Günü mesajları ve sözleri
Dünya Su Günü, en temel kaynaklarımızdan biri olan su kullanımına dikkat çekmek amacıyla kutlanıyor. 22 Mart Su günü yaşamın devamı için gerekli en temel ihtiyacımız olan su kaynaklarımızı tasarruflu kullanmanın önemi vurgulanıyor. Bugünün anlam ve önemine istinaden sizlerde en güzel, anlamlı, kısa, uzun Dünya Su Günü mesajları gönderebilirsiniz. İşte 22 Mart Dünya Su Günü mesajları ve sözleri
Dünya Su Günü her sene 22 Mart tarihinde kutlanıyor. 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 22 Mart tarihini ‘Dünya Su Günü’ olarak ilan etti. Bu tarihin gelmesi ile beraber vatandaşlar günün anlam ve önemine uygun paylaşımlar yapmaya başladılar. İşte Dünya Su Günü mesajları
DÜNYA SU GÜNÜ MESAJLARI!
Dünyamızda her gün Tuz Gölü büyüklüğünde bir alan çölleşiyor. Akarsular göller ve su kaynaklarımız kirleniyor. Önümüzdeki yüzyılın en büyük sorunu su olacak. Su hayattır, hayatımıza sahip çıkalım. 22 Mart Dünya Su Günü kutlu olsun.
22 Mart Dünya Su Gününüz Kutlu Olsun Damlacık Tükenen temiz su kaynaklarına dem vurmak için birleşmiş milletler tarafından 1993’ten beri her sene tüm Dünyada kutlanıyor.
Geleceğimiz için doğal kaynaklarımızı israf etmemeli, su tasarrufu ile doğayı korumalıyız... Su Hakkı, vazgeçilmez bir yaşam hakkıdır ve bütün canlıların suya erişim hakkının dokunulmaz insan haklarından sayılması gerekmektedir.
Dünyanın suya en çok ihtiyaç duyduğu “bugün”, hiçbir canlı sudan mahrum kalmasın. Hem kendimiz, hem de geleceğimiz için; Hayatımızın anlamı, yaşamımızın vazgeçilmezi olan SU'yu daha dikkatli kullanmalıyız.
Sürdürülebilir bir gelecek için doğal kaynaklarımızı israf etmemeli, su tasarrufu ile doğayı korumalıyız. 22 Mart dünya su günü kutlu olsun.
Yaşamın devamı için gerekli en temel ihtiyacımız olan su kaynaklarımızı tasarruflu kullanalım, geleceğimizi koruyalım.
DÜNYA SU GÜNÜ TARİHİ
1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 22 Mart tarihini ‘Dünya Su Günü’ olarak ilan etti. Dünya Su Günü, artan su krizini, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu olduğunu vurgular. İlk kez 1992'de Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda önerilen "Dünya Su Günü", gerek BM üyelerinin, gerekse diğer dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanmasında teşvik olması amacıyla bu isme bir gün adamak anlamında oluşturuldu.
DÜNYA SU GÜNÜ SÖZLERİ
Su yaşamdır ve artık azdır. Salgınla susuz mücadele edemeyiz. Boşa akıtma, konfora harcama.
Her damlası değerli, her damlasında hayat var. Suyu tasarruflu kullanmak ve su kaynaklarını korumak hepimizin görevi.
Su varsa hayat var! Geleceğimiz için su kaynaklarımızı koruyalım.
Sürdürülebilir bir gelecek için suyun değerini biliyoruz.
Su kaynaklarımızı ve geleceğimizi koruyalım!
Kıymetini bilelim, lüzumundan fazla harcamayalım.
Su yaşamdır ve artık azdır. Salgınla susuz mücadele edemeyiz.
Su, dünyanın her noktasında yaşamı ifade eden bir değerdir. Su kaynaklarımızı ve geleceğimizi koruyoruz! 22 Mart Dünya Su Günü Kutlu Olsun!
Bugün 22 Mart, Dünya Su Günü Kutlu Olsun. Sular boşa akmasın geleceğimiz kurumasın. İleride küresel ısınmayla birlikte sorun yaşamak istemiyorsak kullandığımız suları tasarruf ederek kullanmalı su kaynaklarımızı kimyasal maddelerle kirletmemeliyiz.