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        Dünya Türk Kahvesi Günü’nde Telve’nin 20’nci yaşı kutlandı

        Arçelik, dünyanın ilk otomatik Türk kahvesi makinesi Telve'nin 20'nci yıldönümünü Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği iş birliğiyle gerçekleştirdiği özel davetle kutladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 15:21 Güncelleme: 06.12.2024 - 15:21
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        Dünya Türk Kahvesi Günü'nde Telve'nin 20'nci yaşı
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        Arçelik, dünyanın ilk otomatik Türk kahvesi makinesi Telve’nin 20’nci yaşını 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü’nde gerçekleştirdiği özel bir etkinlik ile kutladı. Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği iş birliğiyle İstanbul’un tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan Şerefiye Sarnıcı’nda düzenlenen etkinlik; Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ve Arçelik Kıdemli Satış Direktörü Benay Bakışkan’ın ev sahipliğinde, Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Çolakoğlu, tarihçi ve yazar Saffet Emre Tonguç ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

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        Etkinlik kapsamında Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Çolakoğlu ve tarihçi ve yazar Saffet Emre Tonguç’un katılımıyla oyuncu Yetkin Dikinciler’in moderatörlüğünde “Arçelik Telve'nin 20 Yıllık Yolculuğu: Türk Kahvesi ve Kültürü” isimli bir panel de düzenlendi. Türk kahvesinin kültürel önemi, geleceği ve Arçelik Telve’nin bu kültüre katkısı üzerine bir sohbet gerçekleşti.

        KÜLTÜREL MİRAS TEKNOLOJİ İLE BULUŞTU

        Dünya çapında Türk kahvesine olan ilgi ve talebin her geçen gün arttığını belirten Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Geleneksel Türk kahve kültürünü dünyaya tanıtmayı sürdürüyoruz. Bundan yirmi yıl önce Arçelik mühendisleri Türk kahve kültürünü gelecek nesillere en doğru şekilde taşıyan Telve’yi geliştirdi. Kültürel bir mirası teknoloji ve inovasyonla buluşturarak bir içecekten öte kültürel bir mirası dünyanın beğenisine sundu. Dostluğun, paylaşmanın ve misafirperverliğin simgesi olarak köklü bir geleneği temsil eden Türk kahvesini uluslararası pazarlara taşıyarak öncü bir adım attık. Bu süreçte 88 patent ile sürekli geliştirdiğimiz Telve, zamanla Türk kahvesi geleneğini dünyanın dört bir yanına taşıyan bir kültür elçisi haline geldi. Şimdiye kadar dünya çapında 5 milyondan fazla Telve’yi kahve severlerle buluşturduk. Bugün 32 ülkede milyonlarca kahveseverin, Türk kahvesinin eşsiz lezzetini Arçelik Telve ile deneyimlemesinden mutluluk duyuyoruz” dedi.

        Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Çolakoğlu, “Bu yıl Türk kahvesinin dünya gayri maddi kültür varlıkları listesine eklenmesinin 10. yılını kutluyoruz. On yıl önce arkadaşlarımız ve Kültür Bakanlığı’ndan yetkililer Bakü’de yapılan toplantıya katılıp, delegelere kendi elleriyle yaptıkları kahveleri ikram ederek bu kararın çıkması için önemli gayret göstermişlerdi. Burada buna katkıda bulunanları anma selamlamak ve teşekkür etmek isterim” dedi.

        Tarihçi ve yazar Saffet Emre Tonguç ise “Türk kahvesi bu topraklar için kadim bir miras; kültürümüzün en nadide geleneklerinden biri. Tarih boyunca çeşitli yasaklarla karşı karşıya kalmasına rağmen toplumumuzun dayanışma ve paylaşıma verdiği önemin bir sembolü olarak varlığını koruyan bu değerimiz, bugün kız isteme törenlerinden gündelik sohbetlere hayatımızın her anında bize eşlik ediyor. Hiç kuşkusuz, bundan yıllar sonra da kültürel kimliğimizin önemli bir taşıyıcısı, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmaya devam edecek” diye konuştu.

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