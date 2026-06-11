120 bin kişi katıldı: Papa Leo, Sagrada Familia'nın yeni kulesini açtı

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İspanya'nın Barselona kentindeki ünlü Kutsal Aile (Sagrada Familia) Bazilikası'nın son büyük kulesinin görkemli açılış törenine katıldı.

Papa 14. Leo, Kutsal Aile Bazilikası'nın ilk mimarı Antoni Gaudi'nin ölümünün 100. yılına denk gelen ziyaretinde ayin düzenledi ve Sagrada Familia Bazilikası'nın son ve görkemli kulesinin açılışını gerçekleştirdi.

Katalanca ve İspanyolca konuşan Papa Leo, bazilikanın dışından yaptığı törende, Sagrada Familia'nın yeni İsa Mesih Kulesi'ni kutsadı. Papa'nın gerçekleştirdiği ayini, İspanya Kralı 6. Felipe, Başbakan Pedro Sanchez ile dünyanın farklı yerlerinden gelen başpiskoposların da aralarında bulunduğu siyaset, din ve iş dünyasından çok sayıda kişi izledi.

Papa, ayin sırasında yaptığı konuşmada, "İsa'ya inanıp, savaşı destekleyemeyiz. İsa'ya inanıp, masumları öldüremeyiz. İsa'ya inanıp, acı çekenleri, ağlayanları, sefaletten kaçanları terk edemeyiz." dedi.

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Geçen yıl tamamlanan ve 172,5 metre yüksekliğe ulaşan İsa Mesih Kulesi, Sagrada Familia'yı dünyanın en yüksek kilisesi haline getirdi.

Tören, Papa Leo'nun İspanya'ya gerçekleştirdiği bir haftalık ziyaretin en önemli etkinliği olarak öne çıktı. Bu ziyaret, son 15 yıl içinde bir papanın, geçmişte Katolikliğin en güçlü kalelerinden biri olarak görülen Avrupa ülkesine yaptığı ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Yetkililerin tahminlerine göre etkinlik için yaklaşık 120 bin kişi Sagrada Familia çevresindeki caddelerde toplandı.