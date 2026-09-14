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        Haberler Dünya Amerika ABD, Husilerle görüştü

        ABD, Husilerle görüştü

        ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD'nin Husiler ile "doğrudan görüşmeler" gerçekleştirdiğini söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 20:18 Güncelleme:
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        ABD, Husilerle görüştü

        ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Kansas City'deki bir seçim mitingi öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yemen’deki İran destekli Husilere ilişkin konuşan Vance, ABD hükümetinin Husiler ile "doğrudan görüşmeler" gerçekleştirdiğini söyledi.

        Vance, Husilerin Babülmendep Boğazı'ndaki Perim Adası'nı ele geçirmesinden endişe duyduğunu belirterek, ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve bölgede etkilenen diğer taraflarla sürekli temas halinde olduğunu açıkladı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #Husiler
        #ABD Başkan Yardımcısı James David Vance
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