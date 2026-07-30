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        Haberler Dünya ABD, İran'a yönelik yeni yaptırımları duyurdu

        ABD, İran'a yönelik yeni yaptırımları duyurdu

        ABD yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun faaliyetlerine destek verdiği, silah, personel ve askeri ekipman taşımacılığında rol oynadığı öne sürülen Mahan Air'e yardım ettikleri gerekçesiyle Çin, Hindistan, Rusya ve İran'daki 5 kuruluş ile bir kişiyi yaptırım listesine aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 23:10 Güncelleme:
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        ABD, İran'a yönelik yeni yaptırımları duyurdu

        ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Mahan Air şirketi ile Devrim Muhafızları Ordusu'nu destekleyen küresel ağların hedef alındığı bildirildi.

        Açıklamada, Çin, Hindistan, Rusya ve İran'da faaliyet gösteren 5 şirket ile bir kişinin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

        Yaptırım uygulananlar arasında, ABD ve Avrupa Birliği'nin yaptırım listesinde bulunan İranlı hava yolu şirketi Mahan Air'in genel satış acenteliğini yürüten şirketlerin bulunduğu belirtilen açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı olduğu öne sürülen bir paravan şirketin de yaptırım kapsamına alındığı aktarıldı.

        Açıklamada, Mahan Air'in uzun süredir İran Devrim Muhafızları Ordusu bünyesindeki Kudüs Gücü personeline seyahat hizmeti sunduğu, askeri eğitimleri kolaylaştırdığı, İran'ın insansız hava aracı (İHA) sistemleri ile silahlarının tedarik ve taşımacılığına destek olduğu iddia edildi.

        *Fotoğraf: AP, temsilidir

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