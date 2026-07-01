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        Haberler Dünya AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı Saar'a tepki

        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı Saar'a tepki

        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı Saar'a "Netanyahu'nun başında olduğu 'soykırım şebekesi' bırakın insan haklarını, insana ve tüm insanlığa düşman bir zihniyettir. İnsanlık düşmanı bu yeni Nazilerin insan haklarından bahsetmesi söz konusu olamaz" sözleriyle tepki gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 15:00 Güncelleme:
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        İsrail Dışişleri Bakanı Saar'a tepki

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu'nun başında olduğu 'soykırım şebekesi' bırakın insan haklarını, insana ve tüm insanlığa düşman bir zihniyettir. İnsanlık düşmanı bu yeni Nazilerin insan haklarından bahsetmesi söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

        Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın görüşmesine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

        Paylaşımında Çelik, şunları kaydetti:

        "İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Cumhurbaşkanımızın, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüşmesine insan hakları eleştirisi getirmiş. Siyasi ikiyüzlülükten de öte, yüzsüzlüğün tam tanımıdır bu sözler. Netanyahu'nun başında olduğu 'soykırım şebekesi' bırakın insan haklarını, insana ve tüm insanlığa düşman bir zihniyettir. İnsanlık düşmanı bu yeni Nazilerin insan haklarından bahsetmesi söz konusu olamaz. Türkiye'de yıllarca en temel haklarından mahrum olanlar ve mazlum coğrafyalar, Cumhurbaşkanımızla insan haklarının yan yana yazıldığını çok iyi bilirler."

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